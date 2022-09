32. Korschenbroicher Citylauf : Asse sorgen für Spannung bis zum Schluss

Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick) 66 Bilder City-Lauf feiert ein gelungenes Comeback nach der Corona-Pause

Korschenbroich Beim Comeback nach der langen Corona-Pause hat das Laufspektakel in der Innenstadt wieder mit seiner Vielseitigkeit überzeugt. Die Topläufer waren bis zum Schluss eng beisammen, darunter auch Vize-Europameister Hendrik Pfeiffer.

Es ist kurz vor 11.30 Uhr am Sonntagvormittag, als sich Kristina Clemens mit ihrer Tochter Matilda an der Hand auf dem Weg zum Start- und Zielbereich des Korschenbroicher Citylaufs befindet. Für die Erstklässlerin wird es das erste Mal sein, dass sie sich alleine auf den Rundkurs in der Innenstadt macht. Als der Citylauf vor der Corona-Pause das letzte Mal über die Bühne ging, besuchte sie noch den Kindergarten und war mit Begleitung im Familienlauf dabei.

Rund fünf Stunden später startet Hendrik Pfeiffer, in München mit der deutschen Marathon-Mannschaft Vize-Europameister, mit 25 weiteren Topathleten in den Lauf der Asse, der den Zuschauern an der Strecke mit einem spannenden Verlauf viel Freude bereitet. Zwei Pole und dazwischen noch ganz viele Nuancen, die seit jeher den Reiz des Citylaufs ausmachen. Auch bei der 32. Auflage, die nach dreieinhalb Jahren Pause am Sonntag an einem ungewöhnlichen Termin im Spätsommer endlich steigen konnte.

Foto: Bärbel Broer 41 Bilder Beim Familienlauf so viele Teilnehmer wie vor Corona

Info Nächsten Samstag steht schon der Waldlauf an Meldeschluss Nach dem großen Citylauf steigt in Korschenbroich am Samstag schon das nächste Laufevent. Natürlich eine ganze Nummer kleiner, vor der Pandemie waren beim Waldlauf gut 400 Starter dabei. Meldeschluss ist am Montag (www.funlaufen.de). Nachmeldungen Wer seine Startnummer vom Citylauf nächsten Samstag ins Waldstadion mitbringt, der muss keine Nachmeldegebühren zahlen.

Da konnte es die Stimmung auch nicht trüben, dass die Teilnehmer- und Zuschauerzahlen wenig überraschend nicht an die Werte von vor der Pandemie anknüpfen konnten. Da gingen regelmäßig über 4000 Meldungen ein, kamen knapp unter 4000 Aktive ins Ziel und säumten bis 17.000 Menschen die Strecke. Beim Comeback der Veranstaltung gingen vorab „nur“ 2415 Meldungen ein, Finisher waren es letztlich 2246 und Menschen gab es in der City und an der Strecke beim sportlichen Volksfest folgerichtig auch deutlich weniger. „Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Lauf nach so langer Zeit wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben hat“, meinte Hans-Peter Walther, Geschäftsführer der mit Ausrichtung des Laufs betrauten Citylauf GmbH.

Und auch Markus Bresser, der vor zwei Jahren neben Walther in die Geschäftsführung einstieg und dessen Nachfolge antreten soll, war mit seiner Citylauf-Premiere in neuer Funktion zufrieden. „Natürlich hakt es nach so langer Zeit an der einen oder anderen Stelle, aber letztlich haben wir alles hinbekommen“, sagte der 27-Jährige, der am Samstag bei Dauerregen noch große Sorge gehabt hatte, dass es tags darauf so weitergehen würde.

Doch wie so oft meinte es das Wetter gut mit dem Citylauf, kein Regentropfen kam herunter. Im Gegenteil, je mehr es auf den Nachmittag zuging, desto häufiger kam die Sonne heraus. So kamen vor allem die Erwachsenen mächtig ins Schwitzen. Zum Beispiel im Volkslauf über zehn Kilometer, den Richard Wilke dominierte. Dass er noch für die Aachener TG startet, rührt aus seiner Studienzeit her, eigentlich kommt er aber von der TG Neuss, für die er bald auch wieder antreten möchte.

Letztlich hatte er mit seiner Siegerzeit von 34:06 Minuten über eine Minuten Vorsprung auf Mirko Krebs aus Düsseldorf (35:09) und über zwei Minuten auf den drittplatzierten Alexander Giozis aus Büttgen (36:49). „Für einen Neustart war das eine echt gute Atmosphäre. Mit meiner Zeit bin ich sehr zufrieden“, meinte Wilke, dessen Mutter Belinda übrigens im selben Lauf dabei war. Die Läuferin von der TG Neuss (Jahrgang 1960) kam nach 47:24 Minuten ins Ziel und belegte bei den Frauen Rang 49. Siegerin wurde ihre Vereinskameradin Doreen Floß (43:41).

Deutlich schneller unterwegs waren naturgemäß die Elite-Frauen über fünf Kilometer. Wobei Favoritin Viktoriya Kolchyk aus der Ukraine letztlich nichts mit dem Sieg zu tun hatte, sie kam in 17:00 Minuten abgeschlagen als Vierte ins Ziel. Zur Dominatorin schwang sich die Deutsche Eva Dietrich (Laufteam Kassel) auf, die mit ihrer Siegerzeit von 15:44 Minuten allen davonlief und sogar dem Streckenrekord der Polin Karolina Jarzynska aus dem Jahr 2013 (15:33) ziemlich nah kam. Die Belgierin Juliette Thomas kam über eine Minute später als Zweite ins Ziel (16:46).