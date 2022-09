Fußball : Bezirksliga: DJK Gnadental kassiert drei Platzverweise

Rhein-Kreis Trotzdem reicht es in Rommerskirchen noch zu einem Punkt für die Jungs von Trainer Sebastian Michalsky. Aufsteiger VdS Nievenheim stürmt an die Tabellenspitze.

Aufsteiger VdS Nievenheim klettert an die Tabellenspitze, DJK Gnadental und VfL Jüchen/Garzweiler lassen Federn.

Bezirksliga Gruppe 1, TSV Bayer Dormagen – SW Düsseldorf 6:1 (1:1). Etienne Zagorica (16.) erzielte die Bayer-Führung, kurz vor dem Pausenpfiff glich Gianluca Frasca (45.) aus. In der zweiten Hälfte zeigten die Gastgeber jedoch eine klare Reaktion und überrannten die Gäste. Alexander Hauptmann (52.), Niclas Kuypers (74., 90.), Dario Russo (76.) und Maximilian Schröder (88.) sorgten für klare Verhältnisse. Alle fünf Torschützen kamen erst im Sommer zum TSV.

SG Rommerskirchen/Gilbach – DJK Gnadental 2:2 (0:0). Die erste Hälfte endete torlos, nach 60 Minuten war es Kevin Zorn, der die Gastgeber in Führung brachte. Kurz danach sah der bereits ausgewechselte Kevin Dyla (62.) von der DJK die Rote Karte. Das sollte jedoch nicht der letzte Gnadentaler Platzverweis gewesen sein: Erst bekam Maximilian Fells die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns, in der gleiche Szene wurde Maurice Girke mit „glatt Rot“ vom Platz gestellt (beide 72.). Malte Hauenstein (76.) glich aus, Kevin Zorn brauchte jedoch nicht lange, um die Führung wieder herzustellen (79.). Gnadental kam noch einmal zurück und sicherte sich durch Kevin Hermann (87.) noch einen Punkt. „Die Leistung war heute gut, aber es ist natürlich ärgerlich, in doppelter Überzahl zwei Gegentore zu kassieren“, sagte SG-Trainer Nando Riccio.