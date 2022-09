Ringen : Keine Medaille für Nina Hemmer

Doppeltes Pech für Nina Hemmer bei der WM in Serbien. Foto: DRB

Ückerath Bei den Weltmeisterschaften in der serbischen Hauptstadt Belgrad scheitert die Ringerin des AC Ückerath nach Lospech schon im Achtelfinale.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Unglücklicher hätte es für Nina Hemmer (AC Ückerath) bei den Weltmeisterschaften in Belgrad gar nicht laufen können. Gleich im ersten Kampf der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm bescherte ihr das Los ein Duell mit der Chinesin Mengyu Xie. Die 28-Jährige ist in Europa zwar ein unbeschriebenes Blatt, doch das will bei den traditionell starken Ringerinnen aus dem Reich der Mitte rein gar nichts heißen.

Entsprechend konzentriert ging Hemmer, immerhin als Vize-Weltmeisterin und Nummer eins der Weltrangliste angetreten, in die Auseinandersetzung hinein und zog auch mit 2:0 in Führung. Die Asienmeisterin von 2019 konterte jedoch und lag zur Halbzeitpause nach drei Minuten mit 4:2 vorne. Bei noch 32 Sekunden auf der Kampfuhr schien Hemmer mit ihrer Attacke zum 4:4 und damit der bei Gleichstand entscheidenden letzten Wertung am Ziel, ehe Xie sieben Sekunden vor Schluss noch einmal zuschlug und ihren glücklichen 6:4-Erfolg perfekt machte. Mehr ging dann aber nicht mehr, denn im Viertelfinale wartete in Mayu Mukaida die Olympiasiegerin von Tokio 2021. Die favorisierte Japanerin fertigte die Chinesin mit 6:0 ab und verbaute damit auch Hemmer den Sprung in die Hoffnungsrunde.