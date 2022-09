Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve verspielt den Sieg

Zu früh gefreut: Der 1. FC Kleve sah zur Pause schon wie der sichere Sieger aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Mannschaft führt in einer hitzigen Partie gegen den MSV Düsseldorf zur Pause mit 2:0. Sie lässt dann aber nach und kassiert in der 89. Minute den Ausgleich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sich am Sonntag um einen sicher geglaubten Heimsieg gebracht. Das Team von Trainer Umut Akpinar erreichte gegen den Marokkanischen Sport-Verein Düsseldorf nach einer 2:0-Führung nur ein 2:2 (2:0). „Ich habe zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Der erste Durchgang war vielleicht der beste in dieser Saison. Wir waren sehr dominant und hatten viele Chancen. Zur Pause hätte es auch 3:0 stehen können. In der Halbzeit haben wir dann einige Dinge angesprochen, die noch besser laufen können. Einfache Ballverluste wollten wir vermeiden, aber genau die haben letztlich zum 2:2 geführt“, sagte Akpinar.

Weil der Einsatz einiger Akteure des 1. FC Kleve vor der Partie krankheitsbedingt fraglich war, hatte der Coach auf mehreren Positionen rotiert. Im zentralen Mittelfeld lief Nathnael Scheffler auf, in der Innenverteidigung spielte Tim Haal neben Nedzad Dragovic – ein kluger Schachzug. Immerhin sind beide Routiniers überaus kopfballstark. Eine Eigenschaft, die gegen den MSV-Angreifer Assani Lukimya-Mulongoti wichtig war. Der 1,90 Meter lange Ex-Profi, der für Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen Bundesliga-Minuten sammelte, wurde in vorderster Front aufgeboten. Und das, obwohl der 36-Jährige im bezahlten Fußball als kompromissloser Verteidiger gefürchtet war.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Kleve Taner – Meurs, Dragovic, Haal, Schneider – Forster, Scheffler (88. Duyar), Thuyl, Hühner – Klein-Wiele, Rankl MSV Düsseldorf Ricken – Azirar (66. Alaisame), Nadidai, Numakunai, Tepegöz – Boztepe (75. Bouzraa), Manu, Noguchi (84. Aaross), Shiraishi (84. Ünlü), El Morabiti (66. Bojkovski) - Lukimya-Mulongoti Tore 1:0 Danny Rankl (30.), 2:0 Niklas Klein-Wiele (33.), 2:1 Mehmet Boztepe (60., Elfmeter), 2:2 Aleksandar Bojkovski (89.)

Schon nach wenigen Augenblicken hatte der Düsseldorfer Assani Lukimya-Mulongoti für Alarm im Klever Strafraum gesorgt. Der Kongolese hatte Nedzad Dragovic den Ball abgenommen, Schlussmann Ahmet Taner stellte er aber nicht vor Probleme. Doch der Aufsteiger machte deutlich, ein unangenehmer Gegner sein zu können, insbesondere physisch. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser wurden die Rot-Blauen. Nathnael Scheffler (15.) versuchte es aus der Ferne. Die 250 Fans in der Eroglu-Arena sahen, wie die Klever Führung näher kam.

Und in der 30. Minute war es so weit. Nach einem sehenswerten Angriff über Nathnael Scheffler und Pascal Hühner landete der Ball bei Angreifer Danny Rankl, der nur noch einschieben musste. Die Klever setzten in einer unterhaltsamen Partie gleich nach. Nach einer maßgenauen Flanke von Pascal Hühner schob Niklas Klein-Wiele (33.) aus wenigen Metern Entfernung zum 2:0 ein. So schien die Vorentscheidung bereits gefallen zu sein. Der ehemalige Profi Assani Lukimya-Mulongoti tankte sich kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal durch, Keeper Ahmet Taner aber parierte stark mit dem Fuß.

In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs folgte gleich das nächste Ausrufezeichen des 1. FC Kleve. Luca Thuyl (47.) traf ans Außennetz. Doch der Aufsteiger wurde besser. Die Spieler warfen sich in jeden Zweikampf und bereiteten dem Unparteiischen einen anstrengenden Nachmittag. Gegen Mehmet Boztepe (50., 52.) musste Ahmet Taner zwei Mal klären. Nach einer Stunde zeigte der Schiedsrichter zurecht auf den Elfmeterpunkt. Fabio Forster hatte den Ball mit der Hand berührt, mit einer reflexartigen Bewegung hatte er seinen Kopf schützen wollen. Mehmet Boztepe verwandelte zum Anschlusstreffer.

In der Folge drängte der MSV auf den Ausgleich. Es entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Danny Rankl war von Luca Thuyl freigespielt worden, doch der Stürmer blieb im Rasen hängen. Der Düsseldorfer Maximilian Nadidai (84.) versuchte es vergebens per Volley aus der Distanz. In der 89. Minute jubelten die Gäste doch noch. In der Klever Abwehr stimmte die Zuordnung nicht, Aleksandar Bojkovski gelang frei stehend das 2:2.