Fußball : Kreisliga A: Ein kurioser Spielabbruch in Glehn

Rhein-Kreis Spitzenreiter SVG Grevenbroich vergibt beim torlosen Remis gegen die DJK Novesia einen Elfmeter. Weißenberg behält im Duell der Aufsteiger die Oberhand.

SV Glehn – VfR Büttgen: Spielabbruch. „So was passiert nur in der Kreisliga“ – dieser Spruch passt wohl bestens zu dem Spielabbruch am Sonntag in Glehn. Weil sich die Tochter des Schiedsrichters während der Partie am Spielfeldrand verletzte, musste die Begegnung in der Halbzeit abgebrochen werden. Der Unparteiische musste sich um seine Tochter kümmern und mit ihr ins Krankenhaus fahren. „Wir haben 1:0 geführt, waren gut in der Partie. Für uns ist das bitter, aber das geht natürlich vor“, sagte Glehns Co-Trainer Sven Servos. Wiederholt wird die Partie schon am Donnerstag.