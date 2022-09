Fußball : SC Kapellen erwartet im Pokal ein Schwergewicht

Kapellen Nach dem Erstrundensieg gegen den FSV Duisburg geht’s für die Kapellener auf Niederrheinebene gegen den nächsten Oberligisten. Die Partie kommt allerdings nicht so gelegen.

Seit Björn Feldberg den Trainerposten beim SC Kapellen übernommen hat, genießt der Pokal beim Fußball-Landesligisten einen hohen Stellenwert. Schließlich war Feldberg schon als Aktiver ein großer Fan dieser Wettbewerbsform. Auch am Mittwoch (19.30 Uhr) könnte in der zweiten Runde des Niederrheinpokals daheim gegen Germania Ratingen mal wieder ein Festtag anstehen. Allerdings befinden sich die Kapellener aktuell in einer vertrackten Lage, der sie vor die Frage stellt, wie viel sie gegen den Oberligisten investieren sollen.

Denn nach einem starken Saisonstart mit dem Erstrundensieg auf Niederrheinebene gegen den Oberligisten FSV Duisburg und dem Erfolg im ersten Punktspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach macht sich inzwischen die anhaltende Personalmisere der Kapellener bemerkbar. Der Titelanwärter kassierte gegen Holzheim und Viersen zwei Niederlagen in Folge und hat am Sonntag das schwere Heimspiel gegen TuRa Büderich vor der Brust. „Wir haben das vergangene Wochenende in aller Ruhe aufgearbeitet und wissen, was wir falschgemacht haben. Jetzt hat aber jeder Bock und will weiterkommen“, erklärt Feldberg und macht deutlich: „Wir können das Spiel doch nicht abschenken, nur weil es aktuell ungelegen kommt.“ Klar ist allerdings, dass in Gestalt von Ratingen ein besonders großes Kaliber zu Gast ist, die Germania rangiert nach sieben Spieltagen auf Rang zwei der Oberliga. Insofern hält sich Feldberg auch ein kleines Hintertürchen offen: „Gegen so einen Gegner kann ein Spiel auch mal früh entschieden sein. Dann würden wir vorzeitig Büderich in den Blick nehmen.“