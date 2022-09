Tischtennis : Überraschung bei Kreismeisterschaft

Max Reinartz gewann die A-Klasse der Herren. Foto: TT-Kreis

Rhein-Kreis Bei den letzten Titelkämpfen des Tischtenniskreises Neuss/Grevenbroich hatte niemand mit Max Reinartz gerechnet. Bei den Frauen siegte Toptalent Ruoqi Wei.

Etwas Wehmut lag über den Tischtennis-Kreismeisterschaften in der Großsporthalle in Gustorf. Die Veranstaltung wird es künftig in dieser Form nicht mehr geben, weil der Tischtenniskreis Neuss/Grevenbroich zur nächsten Saison aufgelöst wird, um dann ab dem 1. Juli 2023 ein Teil des neuen Bezirks Niederrhein zu werden. „Ein bisschen schade ist das schon, dass wir dann kein eigenständiger Kreis mehr sind. Aber so wurde es von der Mehrheit entschieden. Jetzt gilt es, die Strukturreform umzusetzen“, sagte Kreissportwart Karl-Heinz Seiffert, der im neuen Bezirk als Ressortleiter für den Einzelsport der Erwachsenen eine wichtige Rolle einnehmen wird.

Durch den Gewinn der Titel in den „Königsklassen“, Damen- und Herren-A, haben also Max Reinartz und Ruoqi Wei ihren Platz in der Tischtennis-Geschichte des Kreises sicher. Der Sieg von Reinartz vom TTC Blau-Weiß Grevenbroich war vorher angesichts der starken Konkurrenz nicht zu erwarten. Im Finale gewann er knapp gegen David Kümpel von der DJK Holzbüttgen. Gegen ihn hatte er in der Gruppenphase noch deutlich verloren. Aber Reinartz steigerte sich, gewann gegen Jarne Weinitschke von der DJK Holzbüttgen und warf im Halbfinale seinen höher eingestuften Klubkameraden René Holz aus dem Turnier, bevor er sich im Endspiel gegen Kümpel seinen ersten Titel holte. „Im Finale war ich dann richtig heiß und wollte unbedingt gewinnen“, sagte Reinartz. David Kümpel hatte sich zuvor im anderen Halbfinale gegen Mark Peiffer von der SG RW Gierath durchgesetzt.

Ihren ersten Erfolg bei den Erwachsenen feierte Top-Talent Ruoqi Wei von der TG Neuss. Die Zwölfjährige gewann souverän die Damen-A-Klasse. Im Finale besiegte sie Lokalmatadorin Julia Lewin vom TTC BR Frimmersdorf-Neurath. Auch im Halbfinale hatte sie zuvor keine Schwierigkeiten gehabt, sich gegen Anja Lütkemeier von der DJK Holzbüttgen zu behaupten. „Der Titelgewinn ist für sie der nächste Schritt in ihrer Entwicklung“, sagte ihr Vater Ran Wei. Ruoqi Wei hatte schon in der Vorwoche für Furore gesorgt, als sie beim WTTV-Top-10-Turnier der 19-jährigen Mädchen den zweiten Platz belegt hatte. Julian Lewin sicherte sich den Finaleinzug und damit ebenfalls die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften durch einen Halbfinalerfolg gegen Lilian Assaf (DJK Holzbüttgen).