Reitsport : Stimmungshoch trotz Wettertief

Uedesheim Beim Turnier auf der Reitanlage Gut Altwahlscheid – mit den Finals im Mini- und Midi-Cup – gehen sechs Siege an den gastgebenden Förderkreis Dressur Neuss.

Zum hohen Standard der beiden Wettkampftage passte das Finale des Mini-Cups auf E-Niveau. Unter den besten acht Teilnehmern der Qualifikationsturniere entpuppte sich Lotte Meurer (Förderkreis Dressur Neuss) mit ihrem Pony Brantops Dolce Vita als die Glücklichste. Die geforderte Dressurprüfung der Klasse E beendete sie mit der Wertnote 8,0. Auch der Sieg in der Dressurprüfung Klasse M* ging an den gastgebenden Verein: Claudia Schieffer pilotierte ihr Erfolgspferd Friederika mit 66,970 Prozent auf den Top-Podestplatz. Bei noch mehr Regen feierte der Förderkreis in der Dressurprüfung Klasse M** den nächsten Erfolg: Dina Bardach (Förderkreis Dressur Neuss) setzte sich mit Fleur du Coeur und 67,813 Prozent an die Spitze, Claudia Schieffer wurde Vierte.