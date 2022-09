Leichtathletik : Saisonabschluss mit dem Titelgewinn gekrönt

Die weibliche Jugend U20 der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen freut sich über den Titelgewinn. Foto: SCB

Hamburg Nachdem vor Corona der Titel nur hauchdünn verpasst wurde, feierte die weibliche U20 der Leichtathletikvereinigung Uerdingen/Dormagen jetzt in Hamburg souverän die Deutsche Mannschafts-Meisterschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Peters

Die weibliche Jugend U20 der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen ist Deutscher Meister im Team-Wettbewerb. Mit 13.067 Punkten setzten sich die Mädchen in zwölf Wettbewerben, die bei der Team-DM absolviert werden müssen, im Hamburger Jahnstadion souverän durch. Die zweitplatzierte Mannschaft von der Eintracht Frankfurt lag mit 12.717 Zählern satte 350 Punkte dahinter. Im Vergleich zum Vorkampf (12.582 Punkte) wurde von Seiten der LAV im Finale das stärkste Team aufgestellt, abgesehen von zwei Krankheitsfällen, so dass am Ende des Wettkampftages ein nie gefährdeter Sieg dabei heraus sprang.

Lesen Sie auch Leichtathletik WM U20 : Tessa Srumf ist jetzt Deutsche Rekordhalterin

Vom SC Bayer 05 Uerdingen waren Anna Keyserlingk, Tessa Srumf, Hannah Odendahl, Maja Bertling, Finja Stupp und Carolin Molderings die „Punktelieferantinnen“. Keyserlingk, Weltmeisterschafts-Fünfte im Dreisprung, konnte in ihrer Spezialdisziplin nicht antreten, da der Dreisprung bei der Team-DM nicht im Programm ist. Sie zeigte allerdings in den anderen Sprungwettbewerben ebenfalls ihre Klasse und gewann den Weitsprung mit 6,04 Metern sowie den Hochsprung mit 1,69 Metern. Über 100 Meter sprintete die Hülserin zudem in 12,52 Sekunden die drittbeste Zeit. „Das war auf der letzten Rille“, sagte Keyserlingk. „Mein Körper sandte nach einer langen anstrengenden Saison gefühlt alle Warnsignale, die es gibt. Aber für das Team musste es irgendwie gehen.“

Tessa Srumf siegte in ihrer Spezialdisziplin 400 Meter unangefochten in 56,41 Sekunden und punktete ebenso im Weitsprung mit 5,29 Metern. Hannah Odendahl gewann ihre Paradestrecke, die 800 Meter, in 2:12,96 Minuten und trat ebenso auf der für sie ungewohnten längeren Distanz über 3.000 Meter an, wo sie als Zweite in 10:47,50 Minuten auch zu überzeugen wusste. Maja Bertling kam im Stabhochsprung mit 3,20 Meter als Zweite, Finja Stupp über 100 Meter in 12,76 Sekunden (6.) und Carolin Molderings im Diskuswurf mit 35,30 Metern (4.) in die Wertung.

Für die abschließende 4 x 100 Meter Staffel gaben die Coaches ob des deutlichen Vorsprungs die Sicherheitsvariante vor und machten jede Wechselmarke um zwei Fuß kürzer, um auch ja keine Disqualifikation zu riskieren. Trotzdem liefen Bertling, Keyserlingk, Stupp und Srumf in 48,14 Sekunden als Zweitschnellste noch einmal eine Klassezeit.

Lesen Sie auch Leichtathletik : Tessa Srumf und Anna Keyserlingk träumen vom Finale

Anschließend begannen die Feierlichkeiten. Trainer Peter Quasten war dann auch voll des Lobes über sein Team. „Nach dem unglücklichen zweiten Platz vor drei Jahren bei der letzten Team-DM wollten wir den Titel diesmal unbedingt“, sagte er. „Das hat man dem Team angemerkt. Die 6,04 Meter im Weitsprung von Anna Keyserlingk gleich Beginn waren die Initialzündung. Danach lief es.“