Emotionale Videobotschaft von Camilla : „Ihr Lächeln ist unvergesslich“

Königingemahlin Camilla. Foto: dpa/Frank Augstein

London Königsgemahlin Camilla hat der gestorbenen Queen Elizabeth II. in einer emotionalen Videobotschaft Tribut gezollt. Ihre Botschaft soll in voller Länge am Sonntagabend im Fernsehen ausgestrahlt werden.

„Sie war immer Teil unseres Lebens“, sagte die Ehefrau des neuen britischen Königs Charles III. in einer aufgezeichneten Videobotschaft, aus der die britische Nachrichtenagentur PA bereits vor der Ausstrahlung zitierte. Sie sei nun 75 Jahre alt und könne sich an niemand anderen an der Spitze erinnern, sagte Camilla.

Queen Elizabeth II. war am 8. September auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Mit einer Regentschaft von mehr als 70 Jahren war sie die am längsten herrschende Monarchin auf dem britischen Thron jemals.

„Sie hatte diese wundervollen blauen Augen, die ihr ganzes Gesicht erhellt haben, wenn sie gelächelt hat“, sagte Camilla über die Queen. „Ich werde mich immer an ihr Lächeln erinnern. Ihr Lächeln ist unvergesslich.“

Camillas neuer Titel ist „Queen Consort“, also Königsgemahlin. Zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum hatte Queen Elizabeth II. dies selbst noch festgelegt und damit eine jahrelange Debatte über Camillas Titel nach ihrem Tod beendet.

Es war nicht von vornherein selbstverständlich, dass Camilla nach ihrer Hochzeit mit dem Thronfolger eines Tages offiziell zur Queen aufsteigen würde - wenn auch zu einer ohne jede souveräne Machtbefugnisse. Zwar wird die Ehefrau eines Königs traditionell zur Königin gekrönt, doch blieb die Frage von Camillas Titel nach Charles' Thronbesteigung über Jahre hinweg kniffelig. Das lag an Empfindlichkeiten rund um ihren Status als seine zweite Frau - und der Welle von Trauer, die Großbritannien nach dem Tod seiner ersten Frau, Prinzessin Diana, nach einem Autounfall 1997 erfasste.

PA zufolge ist zu erwarten, dass Camilla bei der Krönung von Charles III. ebenfalls gekrönt werden wird. Für diese Zeremonie ist bislang noch kein Datum festgelegt worden.

Camillas Videobotschaft soll in voller Länge am Sonntagabend in der BBC ausgestrahlt werden - kurz vor einer nationalen Schweigeminute um 20.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ).

(mba/dpa)