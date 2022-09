Handball-Regionalliga : TVK peilt den ersten Heimsieg an

Korschenbroich Nach der Auftaktniederlage in der Waldsporthalle gegen die Ratinger wollen die Korschenbroicher Regionalliga-Handballer dort gegen Weiden unbedingt gewinnen.

Nach der kurzen Pause wegen eines spielfreien Wochenendes empfängt der TV Korschenbroich am Samstag in der Waldsporthalle den HC Weiden, der bereits eine Begegnung mehr ausgetragen hat und sich mit 2:4-Punkten auf dem elften Tabellenplatz wiederfindet. Den bislang einzigen Sieg fuhren die Gäste zum Auftakt gegen den Aufsteiger HSG Refrath/Hand ein, wobei sie den Siegtreffer zum 25:24-Endstand erst fünf Sekunden vor dem Abpfiff erzielten.

Bisheriger Knackpunkt bei den Weidenern war in den ersten drei Spielen die Angriffsleistung, denn die bis dato 77 erzielten Treffer zeugen nicht gerade von einer großen Durchschlagskraft. Für den TVK hingegen wird es zunächst darauf ankommen, so schnell wie möglich den eigenen Rhythmus zu finden. „Gerade im Angriff müssen wir von der ersten Sekunde an äußerst konzentriert arbeiten“, fordert der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Weiden spielt verschiedene Deckungsformen, die sie in einem Spiel auch gerne einmal häufiger wechseln. Daraus dürfen wir uns dann nicht aus dem Konzept bringen lassen und müssen schnell die richtigen Antworten parat haben. Außerdem sollten wir möglichst wenig Fehler produzieren, was natürlich immer das Ziel ist, denn eine der Stärken des Gegners ist das Tempospiel und das wollen wir damit unterbinden. Sicherlich haben wir die Rolle des Favoriten inne, die wir auch annehmen und außerdem wollen wir unseren ersten Heimsieg einfahren.“ Personell kann Lansen dabei aus dem Vollen schöpfen. In den beiden vergangenen Wochen konnten sich die angeschlagenen Spieler auskurieren. Besonders erfreulich ist, dass auch Nicolai Zidorn wieder mit von der Partie ist und somit sein Saisondebüt geben kann.