2. Handball-Bundesliga : Dormagens Negativserie gegen die Wölfe soll enden

TSV-Torwart Martin Juzbasic (r.) schaute sich den Sieg gegen Konstanz komplett von der Bank an. In Würzburg würde er gerne auf die Platte zurückkehren. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach dem mühevollen Heimsieg gegen die HSG Konstanz kommt auf Dormagens Zweitliga-Handballer am Freitag ein komplett anderer Gegner zu. Es geht nach Würzburg, wo der TSV Bayer noch nie ein Punktspiel gewinnen konnte.

Von David Beineke

Mit Blick auf die Statistik könnten es sich die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen eigentlich sparen, am Freitag in den Bus nach Würzburg zu steigen, wo um 19.30 Uhr in der Tectake-Arena die Partie gegen die dort heimischen Wölfe steigen soll. Denn die Wölfe sind so etwas wie ein Angstgegner für den TSV – ganz besonders auswärts. Spricht schon die Gesamtbilanz mit acht Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen eindeutig für die Gastgeber, sind sie in heimischer Halle gegen Dormagen erst recht eine Macht. Alle sechs bisherigen Duelle gegen Dormagen vor eigenem Publikum, alle in der 2. Liga, gewannen die Wölfe. Das bislang letzte Anfang des Jahres mit 31:22 sogar sehr deutlich.

„Die Bilanz stellt uns vor die schöne Aufgabe, diese Negativserie zu durchbrechen“, sagt TSV-Coach Matthias Flohr und bringt damit zum Ausdruck, dass es für ihn gar nicht infrage kommt, schon im Vorfeld einen Gedanken an eine Niederlage zu verschwenden. Wobei die Vorzeichen in der Tat günstig scheinen, die Horrorserie endlich zu beenden. So geht etwa Matthias Flohr völlig unbelastet in die Partie, schließlich ist er erst im Sommer an den Höhenberg gekommen. Bis Donnerstag wusste er gar nichts von der Statistik. Ein noch viel besseres Omen könnte es allerdings sein, dass die Dormagener sich ihre negative Bilanz gegen die DJK Rimpar Wölfe eingehandelt hat, die es jetzt nicht mehr gibt. Anfang August meldete der Verein, dass die Zweitliga-Mannschaft künftig unter dem Namen Wölfe Würzburg auftritt. Dahinter steht die Hoffnung auf größeres Sponsoren-Interesse und mehr Zuschauereinnahmen. Und mit dieser Umbenennung einher ging ein größerer Umbruch, so stehen sieben Abgängen sechs Neuzugänge gegenüber. Besonders schmerzlich waren die Abschiede von Toptorwart Marino Mallwitz (HC Elbflorenz) und Abwehrchef Philipp Meyer (ThSV Eisenach), die eine Neujustage der Defensivformation der Wölfe nötig machten.

Info Die jüngsten Duelle des TSV mit den Wölfen Saison 21/22 Bayer Dormagen - Wölfe Würzburg 27:24, Wölfe Würzburg - TSV Bayer Dormagen 31:22 Saison 20/21 Wölfe Würzburg - TSV Bayer Dormagen 25:19, TSV Bayer Dormagen - Wölfe Würzburg 34:24 Saison 19/20 Wölfe Würzburg - TSV Bayer Dormagen 24:23, TSV Bayer Dormagen - Wölfe Würzburg 20:21

Dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, zeigten insbesondere die beiden Auswärtsspiele in Dresden (32:34) und in Lübeck (29:40), wo die Würzburger kräftig Gegentore schlucken mussten. Deutlich besser lief’s beim bislang einzigen Heimspiel gegen Essen, das mit 29:23 gewonnen wurde. „Die Deckung ist vielleicht noch nicht so stabil, die Mannschaft insgesamt aber schon. Mit Steffen Kaufmann, Patrick Schmidt und Benedikt Brielmeier verfügt die Mannschaft über einen eingespielten Rückraum“, betont Matthias Flohr. Vorsichtig macht den TSV-Coach auch der Umstand, dass sich seine Mannschaft im Vergleich zum mühsamen 25:22-Sieg gegen Konstanz auf eine andere Abwehrformation einstellen muss. Während der Aufsteiger die Dormagener mit einer sehr variablen 3:3-Defensive nervte, rechnet Flohr gegen die Wölfe eher wieder mit einer klassischen 6:0-Deckung. „Das müssen wir natürlich ganz anders angehen, um unsere Schützen in Position zu bringen“, weiß Flohr, der einen Großteil der Trainingswoche darauf verwandt hat, seine Mannschaft entsprechend vorzubereiten.