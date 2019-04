Tischtennis : DJK will den Zuschauerrekord knacken

DJK-Kapitänin Lisa Scherring (l.) muss am Samstag in heimischer Halle am Bruchweg in Holzbüttgen gegen die Deutsche Vizemeisterin im Doppel, Caroline Hajok, ran. Dann soll die Hütte aus allen Nähten platzen. Foto: Rust

Holzbüttgen Die Holzbüttgener Drittliga-Damen empfangen am Samstag um 14 Uhr Hannover 96. Rund um das Spiel ist ein großer Aktionstag geplant. Unter dem Motto „Gemeinsam für Hobü“ wollen die Kaarsterinnen zusammen mit Schulen und Vereinen die Sporthalle am Bruchweg füllen.

Es ist das letzte Heimspiel der Saison. Für die DJK Holzbüttgen endet damit vor heimischem Publikum eine erfolgreiche Spielzeit in der der 3. Bundesliga, bevor im Mai zum Abschluss der Serie noch die letzte Partie beim Spitzenreiter in Berlin ansteht.

Im zweiten Jahr haben sich Kaarsterinnen zu einer echten Größe in der dritthöchsten Spielklasse gemausert. Aktuell rangiert das DJK-Quartett auf dem vierten Tabellenplatz. Am Samstag (Spielbeginn 14 Uhr, Einlass bereits ab 12.30 Uhr), soll die tolle Saison jetzt mit einem Hit in der Sporthalle am Bruchweg gekrönt werden: Im Spiel gegen den Tabellenzweiten Hannover 96 soll der Zuschauer-Rekord der 3. Damen-Bundesliga geknackt werden. Nach Angabe des Deutschen Tischtennis-Bundes liegt der bisher bei 198 Zuschauern und datiert aus dem Spiel TTC Grün-Weiß Staffel gegen Torpedo Göttingen vom 24. März 2018. Damit diese Zahl übertroffen wird, laufen seit einigen Wochen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unter dem Motto „Gemeinsam für Hobü“ soll der ganze Ort mit einbezogen werden. Es sind Plakate gedruckt, e-Mails geschrieben, WhatsApp’s getippt und zahlreiche Telefonate geführt worden. Haupt-Strippenzieher und Organisator des „Events“ ist Alexander Daun. Der Lebensgefährte von Jana Vollmert ist selbst Spieler bei der DJK, aber zugleich auch Zweitliga-Trainer bei den Damen des TuS Uentrop. In Hamm hat er bereits bewiesen, dass er in der Lage ist, Menschen für den Tischtennis-Sport zu begeistern. Bei einer ähnlichen Aktion haben über 1800 Menschen die Zweitliga-Partie zwischen dem TuS Uentrop und den Leutzscher Füchsen in der Hammer Westpress-Arena verfolgt. Ein Rekord für die 2. Liga. So viele werden es in Kaarst wohl nicht werden. Dass die Marke von 200 übertroffen wird, da ist sich Daun aber sicher: „Das Feedback bisher ist super. Wir waren in den Schulen, in anderen Abteilungen und bei anderen Vereinen. Ganz viele haben gesagt, dass sie dabei sind.“ Auch DJK-Abteilungsleiter Stefan Vollmert, zugleich der amtierende Schützenkönig von Holzbüttgen, ist Feuer und Flamme für den Aktionstag, der in einer großen Party enden soll: „Wir laden alle Kaarster Vereine, Schützen, Sportler, Kinder und Jugendliche in ihren Vereinstrikots oder Vereinsfarben ein, einmal bei einem Tischtennis-Bundesligaspiel dabei zu sein. Ein weiteres Ziel der Aktion ist es, die Solidarität und den Zusammenhalt der gesamten Kaarster Sportregion zu fördern.“

Info Der Rekordversuch in der 3. Liga im Überblick Die Teams DJK Holzbüttgen: Stepanovska, Jongen, Vollmert, Scherring; Hannover: Ono, Cechova, Hajok, Panarina Bisheriger 3. Liga-Rekord: 198 Zuschauer Das Motto Gemeinsam für Hobü Die Show-Acts Tanzgruppe „Wild Jazz Kids“; Tanzgruppe „BTV Power Crew“ Eintritt Erwachsene: 4 Euro; Jugendliche: frei

Erstmals wird es bei einem Drittliga-Spiel auch Showeinlagen geben. Die OGS-Tanzgruppe „Wild Jazz Kids“ der Astrid-Lindgren Grundschule in Holzbüttgen soll die Zuschauer in Stimmung bringen. In einem zweiten Showact während der Halbzeitpause wird die Tanzgruppe „BTV Power Crew“ des BTV Vorst ihr Können zeigen. Unter den Gästen werden Medaillengewinner der Special-Olympics in Abu Dhabi sein. Auch die Partie an sich verspricht, noch einmal richtig attraktiv zu werden. Hannover 96 hat eine spielstarke Mannschaft und in Shino Ono eine der besten Akteurinnen der Liga in ihren Reihen. Auch dahinter ist das Team der 96er in Katerina Cechova, der Deutschen Doppel-Vizemeisterin Caroline Hajok und Maria Panarina stark aufgestellt. Schon in der vergangenen Saison spielte die Mannschaft aus Niedersachsen um den Titel.