Fechten : Larissa Eifler holt im Team WM-Silber

Dormagen Bei der Fecht-WM in Polen unterliegt die Europameisterin des TSV Bayer Dormagen mit den deutschen Juniorinnen erst im Finale Ungarn denkbar knapp mit 43:45. Im Halbfinale gelingt ein 45:43-Sieg über Italien.

Das konnte der seit knapp zwei Jahren in Diensten des Deutschen Fechter-Bundes stehende Franzose auch sein, immerhin haben seine Mädels mit WM-Silber schon das zweite Topergebnis des noch jungen Jahres eingebracht. Anfang März sicherte sich das deutsche Säbel-Quartett im italienischen Foggia den EM-Titel. „Auch heute haben die Vier sehr gut und konzentriert gefochten und meine Hinweise optimal umgesetzt“, sagte Guichot: „Damit haben sie ihre Leistung von Foggia in beachtenswerter Manier bestätigt.“ Die Europameisterinnen waren in Torun mit einem überzeugenden 45:36-Erfolg über Spanien in das WM-Turnier gestartet. Danach setzten sie sich in einem aufregenden Duell mit 45:37 gegen Korea durch. Larissa Eifler unterlag dabei Hayoung Jeon knapp mit 4:5, schlug aber Hyunjeong Lee (6:4) und Suin Jeon (5:2). Im Halbfinale wartete in Italien der Kontrahent vom EM-Finale. Und wieder behielt das deutsche Team die Oberhand: Ihr erster Einsatz gegen Giulia Arponi endete für Larissa Eifler noch mit einer 4:7-Niederlage, dann aber war sie mit Siegen über Benedetta Taricco (5:4), die im Einzelwettbewerb Bronze geholt hatte, und Chiara Pagano Fusco (6:4) maßgeblich daran beteiligt, dass ihre Mannschaft mit einer 40:36-Führung ins letzte Gefecht ging. Das gab Lisa Gette, die ebenso wie Julika Funke längst das Sportinternat Knechtsteden besucht, am Bundesstützpunkt Dormagen unter Pierre Guichot trainiert und sich im Sommer auch dem TSV Bayer Dormagen anschließen wird, gegen Giulia Arponi zwar mit 5:7 ab, landete dabei aber den entscheidenden Treffer zum 45:43-Erfolg.