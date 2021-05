Geschäft in Kaarst : „Nachbarin“ übernimmt Unverpackt-Laden in Holzbüttgen

Christiane Theissen übernimmt im Juni den Unverpackt-Laden. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Die neue Inhaberin des Geschäfts „Randvoll Unverpackt“ in Holzbüttgen hat es nicht ganz so weit zu ihrer neuen Arbeit. Wenn Christiane Theissen den Laden an der Kaarster Straße am 1. Juni übernimmt, muss sie nur einmal über die Straße huschen und ist schon da.