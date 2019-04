Kegeln : Neusser Hobbykegler küren ihre Stadtmeister

Neuss Mitunter entscheiden nur ein Holz oder das höchste Ergebnis einer Bahn über die Endplatzierung.

Fast 150 Starts konnte der Veranstalter verzeichnen, in allen Altersklassen wurden 40 Kugeln in die Vollen gekegelt. Oft entschieden nur ein Holz oder das höchste Ergebnis einer Bahn über die Endplatzierung. Unter den Augen der Meisterschaftsleitung um Wilfried Stormanns, Heinz Wallbaum sowie Andreas Hattenhorst holten sich Verena Schlundt und Peter Ackers die Titel in den Hauptdisziplinen. Mit 276 Holz verwies Schlundt ihre Kontrahentinnen Birgit Ramsch (270 Holz) und Gertrud Königs (269) auf die Plätze. Bei den Herren siegte Peter Ackers wiederholt mit 302 Holz. Das Podest rundeten Hans-Peter Stahn (296) und Christian Baum (293) ab.

In der Damen-Mannschaftswertung erspielte sich das „Finanzamt“ erneut den Meistertitel (1000). Silber gewann die „Flotte Bande“ (921), Bronze ging an die „Pudelbande“ (896). In der Herrenwertung waren die „Moselfahrer“ an beiden Wettkampftagen nicht zu schlagen (1118). Vizemeister wurden die „Kleinen Strolche“, gefolgt vom Team „Penner“ (1020). Bei den Mixed-Staffeln triumphierte das „Finanzamt“ (1060) über die „Flotte Bande“ (966) und die „Pudelbande“ (956). Den Damen-Paarkampf entschieden Ramisch und Hölzel (267) vor Jost/Brückner (232) und Stammen/Brückner (230) für sich. Das Paar Zimmermann und Hütten (274) gewann die Herrenwertung vor Schrills/Kruse (263) und Baum/Baum (261). Beim Mixed sicherten sich Knut und Stammen (263) vor Hölzel/Ackers (258) sowie Zimmermann/Zimmermann (249) den Titel. Oliver Breuer wurde Jugendmeister (181).