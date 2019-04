Handball : Benjamin Richter bleibt beim TSV Bayer

Dormagen Matthias Broy spielt in der nächsten Saison im Tor der Rhein Vikings.

(sit) Benjamin „Benni“ Richter hat seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen bis 2021 verlängert. Der 27 Jahre alte Spielmacher, der am Höhenberg sein Master-Studium in Köln (Wirtschaftswissenschaften und Sport) ideal mit dem Leistungshandball verbinden kann, ist fest davon überzeugt, „dass wir in den ausstehenden neun Spielen die Punkte holen, die wir zum Klassenerhalt benötigen.“ Torhüter Matthias Broy verlässt den TSV dagegen am Saisonende. Der 27-Jährige schließlich sich dem dann wohl in der 3. Liga spielenden Lokalrivalen HC Rhein Vikings an.