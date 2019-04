Kanuslalom : Anna Faber Dritte zum Weltcup-Auftakt

Dormagen Die 23-Jährige ist im Wildwasserpark Markkleeberg die zweitbeste Deutsche.

Die 23-Jährige legte nach intensiver Wintervorbereitung im Qualifikationslauf gleich mit der fünftbesten Fahrzeit los. Das reichte trotz der mit acht Strafsekunden bedachten vier Torberührungen zu Platz 17 und den Sprung ins Halbfinale der besten 30. Am Tag darauf fuhr sie auf neu gehängter Strecke mit noch besserer Linie auf den vierten Rang. Und weil es gerade so gut lief, wusste sich die in Augsburg lebende Dormagenerin auch im Finale zu steigern: Als Dritte setzte sie sich gegen die ehemalige Weltmeisterin Jasmin Schornberg (KR Hamm) durch und musste sich in Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) nur Deutschlands derzeitiger Nummer eins sowie Amálie Hilgertová aus Tschechien geschlagen geben. Eine Gesellschaft, in der sie sich ausgesprochen wohl fühlte. Ihr Fazit: „Ich bin sehr zufrieden. Zweitbeste Deutsche, das ist für den Anfang doch nicht schlecht.“