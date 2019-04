Leichtathletik : 34. Rosellener Abendlauf im Mai

Rosellen Die heiße Phase der Vorbereitung hat begonnen.

(sit) Am 10. Mai geht der Rosellener Abendlauf in seine 34. Auflage. „Damit beginnt für uns die heiße Phase der Vorbereitung“, sagt Jürgen Rödingen, Kassenwart des ausrichtenden ASC Rosellen. Er und das Organisationsteam um die Vorsitzende Tina Püthe und den Geschäftsführer Joachim Neisius hoffen wiederum auf rund 1000 Teilnehmer, die unter anderem die Volksläufe über fünf (19.30 Uhr) und zehn Kilometer (20.15 Uhr) in Angriff nehmen. Anmeldung (bis 7. Mai) und weitere Informationen unter: www.asc-rosellen.de.