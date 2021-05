Kilometer-Sammeln in Kaarst : Startschuss für Stadtradeln fällt am Freitag

Startschuss für Stadtradeln fällt am Freitag

Kilometer-Sammeln in Kaarst

Am Freitag beginnt in Kaarst das Projekt Stadtradeln. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die ersten Teams sind bereits registriert, um möglichst viele Kilometer zu sammeln: Wenn am Freitag (28. Mai) das diesjährige Stadtradeln beginnt, treten viele Kaarster wieder hochmotiviert in die Pedale.

Bis zum 18. Juni kämpfen die Teams den ersten Platz. Wer noch mitmachen will, kann sich online unter www.stadtradeln.de/kaarst oder über die Stadtradeln-App (Android und iOS) registrieren und anmelden.

Seit 2008 gibt es den Wettbewerb. Bürger, Unternehmen, Verwaltungen und Politik treten seitdem jedes Jahr im Rahmen des Projekts für ein besseres Klima an. „Ich setze gerade in diesem Jahr auf ein starkes Kaarster Ergebnis. Corona hat die Bedeutung des Fahrrads für unsere künftige Mobilität noch einmal erhöht: Es ist nicht nur eine klimafreundlichere Alternative zum Kraftfahrzeug, sondern auch ein Verkehrsmittel mit wenig Ansteckungsrisiko“, erklärt Bürgermeisterin Ursula Baum: „Auf dem Fahrrad können wir alle Abstandsregeln einhalten und gleichzeitig an der frischen Luft etwas für unsere Gesundheit tun.“