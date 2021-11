Tischtennis 3. Liga : Frauen der DJK Holzbüttgen bauen Erfolgsserie aus

Jana Vollmert (hinten) in der Partie gegen Göttingen. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Zuletzt gelangen den Holzbüttgenerinnen zwei Sieg in Folge. Im Nachholspiel gegen das favorisierte Team aus Göttingen gab’s an heimischen Tischen den nächsten Erfolg.

Die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen eilen in der 3. Bundesliga von Erfolg zu Erfolg. Nach den Auswärtssiegen in Fritzdorf (6:4) und Kleve (6:3) gelang den Kaarsterinnen an heimischen Tischen ein überraschender 6:3-Coup gegen den Tabellendritten ASC Göttingen. „Das war eine richtig starke Leistung von uns. Es hat wirklich alles gepasst“, freute sich DJK-Kapitänin Jana Vollmert.