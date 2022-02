Handball : Unitas Haan setzt bei Mettmann-Sport auf Sieg

Lukas Klein (am Ball) kämpfte mit ME-Sport das letzte Mal am 1. Februar 2020 gegen die Unitas um Oberliga-Punkte. RP-Foto: Archiv/Blazy Foto: Blazy, Achim (abz)

Das Oberliga-Derby am heutigen Dienstag in der Halle Herrenhaus ist auch von der Corona-Zwangspause beider Handball-Mannschaften geprägt.

Mettmann-Sport – DJK Unitas Haan. Ursprünglich sollte das Oberliga-Derby am 11. Dezember über die Bühne gehen, damals sagten die Unitas-Handballer die Partie jedoch wegen eines Corona-Falles in den eigenen Reihen ab. Zwei Monate später soll es am heutigen Dienstag (19.30 Uhr, Herrenhaus) endlich mit dem Lokalduell klappen. Allerdings schwingt das Thema Corona weiter mit, denn in beiden Mannschaften haben inzwischen etliche Spieler eine Corona-Infektion hinter sich gebracht und noch nicht alle sind schon wieder topfit.

Immerhin absolvierten beide Teams nach mehrwöchiger Pause an diesem Wochenende endlich mal wieder ein Meisterschaftsspiel. Für die Mettmanner endete die Heimpartie gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade allerdings mit einem Misserfolg. Über weite Strecken der Begegnung liefen die ME‑Sport-Handballer einem Rückstand hinterher, gleichwohl war das Duelll beim 26:26 (53.) noch offen. Im Schlussspurt schwanden den Gastgebern mangels Wechselmöglichkeiten jedoch zusehends die Kräfte – letztlich konnten sie die 27:30-Niederlage nicht mehr abwenden.

Für Andre Loschinski kam der Punktverlust nicht überraschend „Das hatte sich schon in der letzten Woche abgezeichnet, deswegen hat mich die Niederlage nicht groß geärgert. Wir haben mit Lennard Maesch und Sven Meißel zwei verletzte Linkshänder. Moritz Hebel spürt noch die Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung. Das gilt auch für Tim Wittenberg, der 60 Minuten gespielt hat, und Christian Kruse, der immer noch komplett am Stock geht.“ Wenig hilfreich für die körperliche Verfassung der Spieler war zudem die sturmbedingte Absage der Übungseinheit am Donnerstag. „Coronabedingt haben wir zwei Wochen nicht trainiert und deshalb gar keinen Rhythmus. Da kann man auch mal ein Spiel gegen einen schwachen Gegner verlieren“, führt Andre Loschinski aus. Der ME‑Sport-Coach ergänzt: „In dieser Saison ist nichts planbar, es macht keinen Spaß.“

Die Stimmung unter den Handballern ist zwiespältig. Einerseits sind die Sportler froh, am Wochenende spielen zu können, andererseits möchten sie ihre Begegnungen auch unter vernünftigen Bedingungen bestreiten. „Wir müssen die Saison vernünftig über die Bühne bekommen“, nennt Loschinski das Ziel. Dabei setzt der Coach auch für das Derby die Messlatte niedrig an. „Ich habe mit Tim Wittenberg und Christian Kruse nur zwei Auswechselspieler, die mehr oder weniger fit sind und die ich gerne rauslassen würde, da es wenig Erfahrung mit den Nachwirkungen von Corona gibt. Ohne die beiden haben wir aber keine Wechselspieler. Ich ziehe den Hut vor den Jungs, die sich trotzdem in die Schlacht werfen.“

Andre Loschinski macht aus seinen gemischten Gefühlen keinen Hehl, stellt mit Blick auf den kommenden Gegner Unitas aber zugleich fest: „Es geht ja nicht nur uns so, deshalb will ich nicht groß jammern. Die Haaner haben die gleichen Probleme und sind auch nicht im Rhythmus.“ Angesichts der Vorzeichen sieht Loschinski den Ausgang der Partie vollkommen offen: „Es wird die Truppe gewinnen, die am Ende noch ein paar Körner hat.“ Dabei sieht der ME-Sport-Trainer die Favoritenrolle bei der Unitas. „Wir wollen schauen, dass wir über 60 Minuten vernünftigen Handball auf die Platte bringen.“

Nach dem 29:26-Erfolg der Unitas über den LTV Wuppertal blickt Ronny Lasch etwas optimistischer nach vorne. „Wir können jetzt mit breiter Brust nach Mettmann fahren, sind nicht unter Zugzwang und können befreit aufspielen. Für Mettmann wird es komplizierter als für uns“, konstatiert der Haaner Chefcoach, der auf das Personal vom Sonntag zurückgreifen kann. Nicht mit von der Partie ist aus Studiengründen erneut Philippe d‘Avoine. André Moser weilt noch im Urlaub, der Einsatz von Marvin Mohrmann entscheidet sich kurzfristig.