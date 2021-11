Jugend-Handball : TSV-Nachwuchs verspielt Führung in Balingen

Dormagen Trotz der anhaltenden Personalsorgen war für Dormagen mehr drin bei der JSG Balingen/Weilstetten. Ein vermeintlicher Siegtreffer zählte aber nicht mehr, so dass es am Ende bei einem Unentschieden blieb.

Nach der 20:15-Führung zur Pause mussten sich die Dormagener A-Jugend-Handballer in der Bundesliga bei der JSG Balingen/Weilstetten doch noch mit einem 29:29 zufriedengeben. Fast hätten die Jungwiesel aber noch gewonnen. Doch der vermeintliche Siegtreffer landete kurz nach dem Schlusspfiff im Balinger Kasten. Dass der Vorsprung in der zweiten Hälfte dermaßen zusammengeschmolzen war, schmeckte TSV-Coach David Röhrig überhaupt nicht. „Sicher ist unsere personelle Lage weiter angespannt. Aber die B-Jugendlichen können nicht alleine die Kohlen aus dem Feuer holen. Da müssen die Leistungsträger schon mal vorweg marschieren. Das war aber nicht der Fall.“ Balingens 3:2:1-Deckung in der ersten Hälfte spielte dem TSV eher in die Karten. „Wir haben den Gegner über die Kreisläufer ganz gut auseinandergenommen“, sagt Röhrig und sah sich bestätigt durch die 20 Treffer bis zur Pause. Mit der Umstellung der JSG-Verteidigung nach dem Seitenwechsel auf 6:0 verlor der Dormagener Angriff seine Durchschlagskraft. Der Nachwuchs des Erstligisten kam bis auf 18:20 heran. Dann aber hielten die Gäste mit drei Treffern innerhalb von zwei Minuten dagegen. Finn Wolfram, Felix Böckenholt und Jan-Christian Schmidt stellten den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her. Balingen aber kam erneut auf und schaffte in der 47. Minute das 25:25-Unentschieden. Fortan legte immer der TSV vor, prompt folgte der Ausgleich. Nächsten Sonntag trifft der TSV ab 15 Uhr daheim auf den noch sieglosen HC Düsseldorf.