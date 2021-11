Basketball : Elephants dürfen auf zwei neue Spieler hoffen

Ist der beste Rebounder der Liga: Dzemal Selimovic. Foto: Michael Ritters

Grevenbroich Anfang Dezember sollen beide Importspieler zur Verfügung stehen. Im Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Deutzer TV muss es aber noch so gehen.

Das ist doch mal eine gute Nachricht in trüben Zeiten: Einer ihrer Sponsoren stellt den in der Regionalliga West trotzig um den Klassenverbleib kämpfenden Basketballern der NEW’ Elephants die nötigen finanziellen Mittel zur Verpflichtung zweier dringend erforderlicher Spieler zur Verfügung. „Das bringt uns einen Schritt weiter“, sagt Trainer Ken Pfüller. Allerdings für den Moment nur stimmungsmäßig, im Spiel am Samstag (19.30 Uhr, Großsporthalle am Torfstecherweg in Gustorf) gegen den Deutzer TV muss es noch der mehr als angeschlagene Kader richten. Erst Anfang Dezember dürften beide „Imports“ an Bord sein.

Bis dahin bleibt den Grevenbroichern wohl nur die Hoffnung, dass ihnen die Konkurrenz aus Dorsten und Hagen (je zwei Punkte besser) nicht zu weit enteilt. Selber Punkte aufs Konto zu bringen, dürfte den Elephants nämlich schwerfallen. Sicher, das erst in der Verlängerung verlorene Match gegen den Tabellenzweiten TV Ibbenbüren hat gezeigt, dass die Mannschaft an sehr guten Tagen absolut konkurrenzfähig ist, doch derlei Husarenstreiche sind nicht beliebig wiederholbar. Schon mal gleich gar nicht gegen Deutz. Die Kölner, deren selbstverpasster Spitzname, „Die Kellerkinder“, dringend einer Anpassung bedarf, kassierten ihre bislang einzigen Niederlagen zwar gegen Dorsten (73:76) und Essen (61:86), sind in ihrer fünften Saison im WBV-Oberhaus aber ein heißer Kandidat auf den Aufstieg in die Pro B. „Und gegen Essen fehlte in Anton Geretzki auch einer ihrer besten Scorer“, weiß Pfüller.