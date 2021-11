Floorball : Pokalwettbewerb beginnt für die DJK Holzbüttgen

Holzbüttgen Die Bundesliga-Saison geht zwar erst im neuen Jahr weiter, doch einmal müssen die Holzbüttgener 2021 noch mal zu einem Pflichtspiel antreten. Es geht am Samstag nach Mainz.

In der Floorball-Bundesliga haben die Mannschaften zwar schon eine Pause eingelegt, die erst Mitte Januar endet, doch einmal muss die DJK Holzbüttgen in diesem Jahr noch ran. Am Samstag steigt die Mannschaft von Trainer Tim Hidskes beim Team von Floorball Mainz in die dritte Runde des Pokalwettbewerbs ein, nachdem sie zuvor spielfrei hatte.

Die Kräfteverhältnisse sind dabei klar verteilt. Während sich die Gäste als Tabellenfünfter anschicken, die Bundesliga-Play-offs zu erreichen, sind die Mainzer in der Regionalliga West im Einsatz (aktuell Platz drei). An der Favoritenrolle der Holzbüttgener ändert sich auch nichts dadurch, dass sie 2019 mal ein Freundschaftsspiel gegen die Mainzer nach umkämpften Spielverlauf mit 10:11 verloren. Selbst wenn die DJK in der Vorbereitung auf die Partie wegen krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle Probleme hatte, sollte die Qualität im Kader reichen, um am Ende als Sieger vom Feld zu gehen. Holzbüttgens Nationalspieler Nils Hofferbert gibt sich jedenfalls kämpferisch: „Wir werden für das Spiel noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Pokalspiele sind immer etwas Besonderes. Wir sind heiß auf einen Fight in Mainz.“ Die Mainzer schalteten in den ersten Runden den FBC Heidelberg und Floorball Griedel aus, jetzt will die DJK die Reise aber beenden, um dem Final Four näherzukommen, das nächstes Jahr in Berlin stattfindet.