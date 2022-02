Fußball : Kreisliga A: Schlusslicht SV Hilden-Ost feiert seinen ersten Sieg

Gürkan Gülten (am Ball) traf zur 1:0-Führung des SV Ost. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

SSV Erkrath bejubelt hart erkämpften Erfolg bei der TuRU-Reserve. Rhenania Hochdahl steckt im Abstiegskampf. SSVg Haan spielt heute gegen Solingen.

TuRU 80 Düsseldorf II – SSV Erkrath 2:4 (1:1). Der Erfolg in der Kreisliga A Düsseldorf über die TuRU-Reserve war für die Erkrather Fußballer hart erarbeitet. Erst in der Schlussphase stellte die Mannschaft von Daniel Hummler die Weichen auf Sieg – und musste bis zum Abpfiff um die drei Punkte bangen. Dabei brachte Tobias Freese den SSV bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Erst kurz vor der Pause schafften die Düsseldorfer den Ausgleich zum 1:1 (42.) und übernahmen dann zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem Treffer zum 2:1 (57.) das Kommando. Doch die Erkrather hatten die richtige Antwort parat: Marko Nikolic schnürte einen Doppelpack, egalisierte erst zum 2:2 (66.) und sorgte später mit dem 3:2 (80.) für die erneute Führung des SSV. Doch die Partie blieb hart umkämpft. Am Ende nahm Erkraths Trainer Daniel Hummler mit gleich drei Wechseln hintereinander wertvolle Zeit von der Uhr, ehe Niklas Lemmer zum 4:2 (90+3) traf und den Erfolg endgültig eintütete.

SSV Erkrath: Meyer – Paktiani, Leesten, Heimes (89. Kremer), Pira, Freese, Nikolic (90+1), Achabakh (77. Lemmer), D. Paul (73. Beschorner/90+3) Aksoy), Eickels, Aydt.

Sportfreunde Gerresheim – SC Rhenania Hochdahl 5:1 (3:0). Die Hochdahler kommen der gefährdeten Tabellenregion immer näher. Nur ein Punkt trennt die Rhenanen noch vom ersten Abstiegsplatz. Den nimmt aktuell der FC Büderich II ein, der beim Drittletzten KSC Tesla ein 3:3-Remis holte. Für die Hochdahler war die Partie bei den Sportfreunden bereits nach 26 Minuten und einem 0:3-Rückstand (5., 13., 26.) gelaufen. Trainer Julian Ramos-Lucas brachte zur zweiten Halbzeit zwar drei frische Kräfte, konnte damit aber keine Trendwende einleiten. Im Gegenteil: Die Gerresheimer erhöhten sogar auf 4:0 (53.). Danny Tran erzielte den Hochdahler Ehrentreffer zum 1:4 (62.), kurz danach markierten die Platzherren den 5:1-Endstand (69.).

SC Rhenania Hochdahl: Hybel – Dietz, Hajjam (46. Koch/59. Güles), Seeberger, A. Ramos-Lucas (46. Holewa), Sandten (46. Colombo), Mickeler-Garcia, Bochnia, Brumby, Wegmann (59. N. Paul), Tran.

SV Hilden-Ost – Rot-Weiß Lintorf 3:1 (0:0). Im Kellerduell der Kreisliga A feierten die Fußballer des SV Ost ihren ersten Sieg in dieser Saison. Dabei verlief die erste Halbzeit für beide Mannschaften noch sehr zähflüssig. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung Fahrt auf. Gürkan Gülten brachte die Hildener mit 1:0 (52.) in Front, kurz danach glichen die Lintorfer zum 1:1 (58.) aus. Doch Schlusslicht SV Ost blieb am Ball, ging durch Alper Yasar erneut mit 2:1 (73.) in Führung., ehe Ömer Simsek mit seinem Treffer zum 3:1 (87.) den Sieg über den Tabellenvorletzten perfekt machte. Durch den Dreier verkürzten die Hildener den Rückstand zu den Lintorfern auf sechs Punkte. Allerdings ist das Team von Bartek Pawliczek vom rettenden Ufer aktuell immer noch 16 Zähler entfernt. Am 6. März geht die Aufholjagd der Ost-Fußballer beim Viertletzten Rather SV II weiter.

SV Hilden-Ost: Azizi – Kaya (90. Lakbir), Simsek, Solmaz, G. Gülten (90+2 Lange), B. Gülten, Sürmeli (69. Yasar), Nasseri, Wallmeier, Barry, Bozkurt (87. Kosel).