Leichtathletik : Erftlauf-Comeback bringt Rekordergebnis

Neuss So viele Aktive wie vor der 48. Auflage der Traditionsveranstaltung hatten noch nie gemeldet. Letztlich kamen auf der Wolker-Anlage knapp 900 ins Ziel. Organisatorisch lief bei der DJK Novesia Neuss trotz der Corona-Pause alles glatt.

Die Freude darüber, dass der Erftlauf nach Corona-bedingter Pause am Samstag zum 48. Mal über die Bühne gehen konnte, war kaum zu übersehen: 1042 Meldungen gingen ein, was nach den 1001 Teilnehmern 2019 wieder einen neuen Rekord bedeutete. Rund 882 Aktive gingen bei bestem Laufwetter auf der Ludwig-Wolker-Anlage an den Start und kamen ins Ziel.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen und hatten überall große Starterfelder“, sagte Henri Käsbach, Leichtathletik-Abteilungsleiter der DJK Novesia. „Besonders in den Schüler-Läufen gab es einen großen Zuwachs, so dass die Läufe nochmals getrennt werden mussten“, ergänzte sein Stellvertreter Maximilian Rhine-Gritz. Pünktlich und bei strahlendem Sonnenschein gingen die Läuferinnen und Läufer auf ihre Strecken, beschallt von der neuen Soundanlage und einem gut gelaunten Moderator Klaus Gaspers in Topform. Bei den Schüler- und Jugendläufen ging es immer erwartet knapp zu, aber auch über die fünf Kilometer lange Novesia-Runde blieb es bis zum Ende spannend: Nur sechs Sekunden trennten die ersten drei Finisher Dmitrii Korneev, Lothar Wyrwoll und Alex Paulien. Bei den Frauen hingegen war die Sache eindeutig: Sonja Vernikov gewann mit großem Vorsprung vor Eva Henneke und Annika Niederau, aber die drei ersten Läuferinnen blieben unter der magischen 20-Minuten-Marke. Im Ziel gab es wie üblich warmen Tee und erstmals auch kaltes Wasser als Durstlöscher der Stadtwerke Neuss. Beim Lauf über 15 Kilometer setzte sich wie erwartet Volker Goineau von der LG Braunschweig bei seinem ersten Start in Neuss in einer Zeit von 51:52 Minuten durch – mit der Zeit war er nicht ganz zufrieden, mit Strecke und Veranstaltung schon. Habtom Tedros von der TG Neuss, der bei den vorigen Läufen in Neuss fast schon ein Abo auf den Sieg hatte, konnte aufgrund einer Erkältung nicht an den Start gehen, schaffte es aber auch nicht, komplett auf den Erftlauf zu verzichten. Er zeigte sich höchst kollegial und begleitete seinen Bekannten Goineau die gesamte Strecke über auf einem Tretroller und machte sich auch in der Rolle als Motivator und Tempomacher gut.