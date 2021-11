Fußball : Kapellen erwischt im Pokal einen Sahnetag

SCK-Torwart Alexander Ruyters klärt im Pokalspiel gegen Samed Yesil von Teutonia St. Tönis in höchster Not. Foto: Dieter Staniek

Kapellen In der dritten Runde auf Niederrheinebene schlugen die SCK-Fußballer Oberligist St. Tönis deutlich. Die Gäste begannen stark, mit einem Platzverweis schwächten sie sich aber selbst.

In der 80 Minute gab es kein Halten mehr. Als Julian Garcia Ramon das 4:1 im Heimspiel gegen den Fußball-Oberligisten Teutonia St.Tönis erzielt hatte, war auch die letzte Sorge beseitigt, dass der SC Kapellen den Einzug ins Achtelfinale des Niederrheinpokals noch verpassen könnte. So ging die komplette Bank des als Außenseiters in die Partie gegangenen Landesligisten samt der nicht einsatzfähigen Spieler aus dem Sattel und stürmte auf den Platz, um mit dem Torschützen den Einzug in die nächste Runde zu feiern. Am Ende blieb es beim 4:1 (0:0) für die Gastgeber, ein echtes Ausrufezeichen.

„Das Ergebnis geht am Ende auch in der Höhe in Ordnung. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es brutal schwer und ein hartes Stück Arbeit gegen einen starken Gegner war. Wir wissen das Ergebnis schon sehr gut einzuordnen“, meinte Kapellens Trainer Björn Feldberg. Er war extrem stolz auf die ausgeglichene Mannschaftsleistung und den Teamgeist. Beides Faktoren, die aus seiner Sicht entscheidenden Anteil am Erfolg hatten. Aber auch wenn er zum wiederholten Male das Kollektiv hervorhob, war für ihn die Leistung eines Akteurs eine besondere Erwähnung wert. Der erst 19-jährige Alexander Ruyters vertrat im Tor zum wiederholten Mal den verletzten Patrick Pesch und machte seine Sache sehr gut. Gerade in der Anfangsphase, als die Gäste ihre individuelle Klasse nutzten, um sich mehr Spielanteile und eine entsprechende Dominanz zu erarbeiten, konnte Ruyters seine Qualitäten unter Beweis stellen. „Da hat er uns in einigen Szenen im Spiel gehalten, hat auf der Linie ganz stark gehalten und auch fußballerisch überzeugt“, erklärte Feldberg.