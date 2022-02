Handball-Bezirksliga : Die Aufholjagd des HSV Wegberg wird mit Punkten belohnt

Der Wickrather Simon Breyer (r.) hebt den Wegberger Sebastian Mensch beim Wurf in die Höhe. Foto: Nipko

Handball In der Bezirksliga feiern die Herren des HSV Wegberg einen wichtigen Heimsieg gegen TuS Wickrath. Dabei lag der HSV zeitweise mit sieben Punkten hinten. Für die Wegberger Damen geht es am Dienstag mit einem Nachholspiel weiter.

Von Niklas Bien

Der HSV Wegberg hat in der Bezirksliga gegen die HSG DJK TuS Wickrath einen wichtigen Saisonsieg eingefahren. Mit dem 29:25-Erfolg bei Tabellennachbar Wickrath löst sich der HSV von den unteren Tabellenregionen. „Das war der wichtigste und nötigste Sieg seit langer Zeit“, sagt HSV-Trainer Matthias Couson. Dabei lief der Auftakt nicht optimal: Wickrath kam besser in die Partie, konnte schnell mit 3:1 in Führung gehen. Obwohl Wegberg das Spiel danach offen gestalten konnte, ging es wegen einiger Zeitstrafen in Folge mit einem Rückstand von vier Treffer in die Pause.

Auch nach der Pause kam Wickrath besser aus dem Startblock und erhöhte zwischenzeitlich auf 17:10. „In dieser Phase haben wir zu viele Chancen liegen gelassen“, begründet Trainer Couson. In der Folge verteidigte Wegberg offensiver – mit Fokus auf die Top-Werfer der Gäste. Der Plan ging auf: Wickrath fehlte die offensive Durchschlagskraft, der HSV traf vor allem in Person von Lukas Bertrams und Marcel Wilde kontinuierlich und drehte so das Spiel.

„Am Ende war der Sieg dann schon sicher und verdient. Einen Sieben-Tore-Rückstand aufzuholen – damit können wir zufrieden sein“, sagte Trainer Couson. In den kommenden Wochen kann der HSV, der noch einige Nachholspiele vor sich hat, weiter in der Tabelle klettern. „Weil bei uns Spieler ausfallen, bin ich ein bisschen skeptisch. Wenn wir aber konsequent arbeiten, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen“, blickt Couson voraus. Zum ersten Nachholspiel wartet am Freitag mit der Zweitvertretung der Turnerschaft Lürrip der nächste Tabellennachbar.

Die Damenmannschaft des HSV muss am Dienstag in der Landesliga zum Nachholspiel bei der HSG VeRuKa ran. Nach der knappen 27:30-Niederlage gegen den bisher übermächtigen Tabellenführer VT Kempen vor zwei Wochen gehen die Wegbergerinnen nun mit viel Selbstbewusstsein ins letzte Hinrundenspiel. „Wir haben vergangene Woche gut gespielt. Wenn wir die gleiche Leistung abrufen, sollten wir das Spiel gewinnen“, sagt HSV-Spielerin Isabel Kaphahn. Wie die Gegnerinnen aus Duisburg auftreten, ist für Trainer Siegfried Wagner schwer einzuschätzen: „Der Gegner hatte viele Verletzte und auch Corona-Probleme. Von daher müssen wir schauen, was sie am Dienstag aufbieten.“ Mit einem Erfolg beim Tabellenneunten würde Wegberg nach zuletzt zwei Niederlagen den Anschluss an die Ligaspitze halten. Sollte das gelingen, kommt es in zwei Wochen zum Topspiel gegen den TSV Bocholt, den aktuellen Tabellendritten.