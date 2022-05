Floorball-Bundesliga : Ein blaues Auge für Holzbüttgen

Holzbüttgen Beim TV Schriesheim waren die Bundesliga-Floorballer der DJK klarer Favorit. Doch sie siegten erst in der Verlängerung und fuhren so nicht die volle Punktzahl ein.

Dass die DJK nicht an die berauschenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte, hatte allerdings auch damit zu tun, dass wichtiges Personal fehlte. Nur zehn Feldspieler, also zwei volle Reihen, sowie Torhüter Jan Saurbier standen Trainer Tim Hidskes zur Verfügung. Und es dauerte auch eine ganze Zeit, bis die Gäste wirklich in der Partie angekommen waren. Erst nach einem 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel kamen die Holzbüttgener richtig ins Rollen und erzielten durch Nils Hofferbert den Anschlusstreffer (24.). Nur wenig später glich Torben Kleinhans aus und Jesse Turka gelang dann sogar die Führung. Doch die Gastgeber blieben in der zunehmend härter werdenden Partie im Rennen und glichen noch vor dem erneuten Seitenwechsel aus. Auch das dritte Drittel verlief auf Augenhöhe, wobei die Gäste durch Jesse Turka und Torben Kleinhans zweimal in Führung gingen und den Sieg schon vor Augen hatten. Doch Schriesheim glich vier Sekunden vor Schluss in Überzahl aus und zwang die Partie in eine Verlängerung. In der ging es hin und her, beide Torhüter vereitelten Großchancen, ehe dann allerdings Torben Lange das viel umjubelte Golden Goal für Holzbüttgen gelang. „Es ist nicht leicht, hier in einem so engen Spiel die Oberhand zu gewinnen. Aber wir konnten zeigen, dass wir auch in solchen Momenten die Lücken in der gegnerischen Verteidigung finden“, sagte Matchwinner Lange. Nächsten Samstag steht für die Holzbüttgener die schwere Aufgabe beim Tabellenführer UHC Weißenfels an.