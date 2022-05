Am Rande: Spurt in den Mai

Der Radsport lebt, auch und vor allem bei den Fans. Das hat die Resonanz beim Traditionsrennen Eschborn-Frankfurt ebenso gezeigt wie die an den beiden Büttgener Radsporttagen, die auf Bahn und Straße besser besucht waren als viele Ausgaben vor der zweijährigen Zwangspause. Wobei die Zuschauer sicher nicht alleine des Sports wegen gekommen sind, sondern auch, um sich nach langer Abstinenz endlich mal wieder mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Doch hinter all dem steckt eine immense Arbeit, die zum größten Teil ehrenamtlich geleistet wird. Nicht nur Radsport-Abteilungsleiter Lars Witte war nach zwei Zwölf-Stunden-Schichten in Folge rechtschaffen müde am Sonntagabend.