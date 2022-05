Skaterhockey : Eagles schlagen aufgeregte Moskitos

Lennart Otten (r.) traf beim 7:5-Heimsieg über die Moskitos Essen früh für die Crash Eagles Kaarst. Foto: Crash Eagles Kaarst

Kaarst In der hitzigen Partie der Skaterhockey-Bundesliga setzen sich die Kaarster Adler vor heimischem Publikum mit 7:5 gegen Essen durch. Rote Karte für Goalie der Gäste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Auch wenn die SHC Rockets nach ihrer „Heirat“ mit dem in der Eishockey-Oberliga spielenden Nachbarverein in der Skaterhockey-Bundesliga nun als ESC Moskitos an den Start gehen, Freunde der Crash Eagles Kaarst werden die Skaterhockey-Jungs aus Essen wohl nicht mehr. In einer wieder mal hitzigen Partie, die die Gastgeber vor rund 200 Zuschauern in der Stadtparkhalle mit 7:5 (2:3, 1:1, 4:1) gewannen, brachte Essens Heißsporn Marvin Frenzel das Kunststück fertig, noch nach Spielschluss bei einem Handgemenge die Rote Karte zu kassieren.

Dabei war der Goalie nach langer Ausfallzeit gerade erst wieder ins Team der Stechmücken zurückgekehrt und hatte vor allem im zweiten Drittel mit spektakulären Paraden seine Klasse unter Beweis gestellt. Da war die Welt für ihn und seine Teamkollegen auch noch in Ordnung. Denn nach dem frühen Führungstreffer von Florian Breves waren sie durch einen Doppelschlag von Lennart Otten zwar zunächst mit 1:2 ins Hintertreffen geraten, gingen dann aber nach Toren von Benjamin Hüsken (in Unterzahl!) und wiederum Breves mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause. Der hatte auch noch nach dem zweiten Durchgang Bestand. Den Treffer von Nils Lingscheidt zum 3:3-Ausgleich konterte Sebastian Schneider nämlich mit dem 4:3.