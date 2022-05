Ringen : KSK richtet in der Hammfeldhalle die Junioren-DM aus

Neuss In Neuss kämpfen 116 Ringer aus 77 Vereinen um Titel in zehn Gewichtsklassen. Die Konkordia ist mit sieben Nachwuchsathleten vertreten.

Nordrhein-Westfalen ist in der Hammfeldhalle an der Anton-Kux-Straße mit einem Dutzend Athleten vertreten, davon tragen sieben das Trikot des KSK Konkordia. So gehen Aaron Bellscheidt, als Titelverteidiger, und Albert Nakaev in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm an den Start. Ebenfalls seine Meisterkrone bringt Deni Nakaev, der wie Iwan Tagner in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm auf die Matte steigt, mit. Adam Bachor (82 kg) und Jan Krempin (87 kg) sind ebenfalls aktiv. Neuzugang Calvin Stiller (KSV Witten) zählt in der Klasse bis 60 Kilogramm zu den heißen Kandidaten aufs Treppchen. Im vergangenen Jahr hatte er sich bei den nationalen Titelkämpfen den Titel in der Klasse bis in 55 Kilogramm geholt. Das unter der Schirmherrschaft des Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings stehende Turnier beginnt am Samstag um 10 Uhr mit dem Einmarsch und den Vorkämpfen. Der Sonntag ist ab 9.30 Uhr den Finalkämpfen und schließlich der Siegerehrung vorgesehen.