Floorball-Bundesliga : Play-off-Rennen für Holzbüttgen bleibt spannend

Holzbüttgen Die erste Mannschaft der DJK Holzbüttgen bekommt es am Samstag daheim mit Wernigerode zu tun. Es gilt für die Gastgeber, unbedingt unter den ersten Vier zu bleiben.

Die Floorballer der DJK Holzbüttgen sind im neuen Jahr in der Bundesliga noch ungeschlagen, fünf Siege in Folge haben sie auf den vierten Platz gebracht, der nach Abschluss der Rückrunde die Play-off-Teilnahme bedeuten würde. Damit das heiß ersehnte Ziel auch tatsächlich Wirklichkeit wird, soll am Samstag im Heimspiel gegen die Red Devils Wernigerode die Siegesserie fortgesetzt werden.

Wernigerode steht zwar derzeit im Mittelfeld der Tabelle, nach zwei Siegen gegen Bonn und Kaufering am vorigen Wochenende befindet sich das Team aber im Aufwind. Die DJK ist punktgleich mit den im Torverhältnis minimal besseren Chemnitzern. Leipzig lauert mit einem Punkt Abstand dahinter. Die direkte Konkurrenz aus Leipzig und Chemnitz trifft an diesem Wochenende direkt aufeinander, beide Teams sind im Vergleich zu Holzbüttgen ein Spiel in Rückstand. „Es bleibt also spannend im Rennen um die Play-offs. Dementsprechend benötigt die Mannschaft wieder die großartige Unterstützung ihrer Fans“, meint DJK-Pressewart Philip Michaelis.