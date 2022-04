Floorball : DJK Holzbüttgen macht das halbe Dutzend voll

Kaarst Dem Floorball-Bundesligisten aus Kaarst gelingt im Heimspiel gegen die Red Devils Wernigerode mit dem 8:4-Erfolg der sechste Sieg in Folge.

Zu einem Dreikampf hat sich in der Floorball-Bundesliga hinter dem Führungsduo UHC Sparkasse Weißenfels (44 Punkte) und ETV Piranhhas Hamburg (40) das Rennen um die ebenfalls noch zur Teilnahme an den Play-offs berechtigenden Plätzen drei und vier entwickelt. In den Fernduellen mit den Floor Fighters Chemnitz (34) und dem MFBC Leipzig (32) vermochte die DJK Holzbüttgen (32) mit einem 8:4-Heimsieg (2:0, 2:4, 4:0) über die Red Devils Wernigerode ihren vierten Platz zu behaupten.

Vor knapp 200 Zuschauern brachte der finnische Stürmer Eemeli Pelamo die Gastgeber im ersten Drittel per Doppelpack (1./14.) mit 2:0 in Führung. Die erhöhte Niklas Bröker zu Beginn des zweiten Abschnitt zwar auf 3:0 (22.), doch die Devils schlugen mit dem gleich dreimal erfolgreichen Henry Taskinen (23., 28., 29.) zurück. Auch Pelamos dritten Streich zum 4:3 (37.) beantworteten die Gäste durch Vojta Krupicka (40.) prompt.

Am Wochenende ist die DJK Holzbüttgen, die in der Bundesliga nun sechsmal hintereinander gewonnen hat, gleich zweimal in der Stadtparkhalle Kaarst gefordert: Am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) steigt das stets brisante Westderby gegen die Dragons aus Bonn und am Sonntagmittag (13 Uhr) folgt das Spiel gegen das Schlusslicht SC DHFK Leipzig. Die Zielsetzung ist für den bei der DJK für die Pressearbeit zuständigen Philip Michaelis kein Geheimnis: „Für uns gilt es, auf dem Weg in die Play-offs weitere sechs Punkte einzubringen.“