Floorball : Holzbüttgen könnte Play-offs klarmachen

Verteidiger Jannik Heinen (r.) hat großen Anteil am Erfolg der DJK Holzbüttgen in dieser Saison. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Läuft in den Nachholpartien an den Ostertagen alles gut für die Kaarster, hätten sie das Ticket für die DM-Play-offs bereits drei Spieltage vor Schluss sicher.

(sit) Die Chance ist riesengroß: Schließen die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen das Nachsitzen über Ostern mit den Spielen am Freitag beim Tabellenzweiten ETV Piranhhas Hamburg (Partie war bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht beendet) und am Sonntag (15 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen Verfolger Floor Fighters Chemnitz (einen Punkt zurück) erfolgreich ab, wäre das Saisonziel erreicht. Konkrekt: Sollten die Kaarster in diesen beiden Spielen vier Punkte aufs Konto bringen, wäre ihnen der für die Play-offs relevante vierte Platz angesichts eines Zehn-Punkte-Vorsprungs auf den Deutschen Meister MFBC Leipzig bereits drei Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Das Selbstvertrauen des Pokalfinalisten ist nach zuletzt acht Siegen in Folge natürlich gewaltig. Verlass ist vor allem auf die im Moment vielleicht beste Defensive der Liga. Verteidiger Jannik Heinen, der für Ballkontrolle und Ruhe auf dem Feld steht, sieht die Mannschaft jedoch wesentlich breiter aufgestellt. Er erklärt: „Wenn es um die Gegentore geht, fängt man natürlich beim Goalie an. Jan Saurbier ist aktuell ohne Frage einer der besten Goalies in Deutschland und hat uns schon mehrfach diese Saison zum Sieg verholfen. Wir können sehr froh sein, ihn im Tor zu haben. Des Weiteren haben wir ein sehr gutes Backchecking, was uns einen großen Vorteil gegenüber den vielen Kontermannschaften der Liga verschafft. Abgerundet wird dieses Paket von einer starken Physis. Damit gewinnen wir sehr viele Zweikämpfe und machen es den Gegnern dieses Jahr somit schwer, in Richtung unseres Tors zu kommen.“