Floorball-Bundesliga : Zwei Holzbüttgener sind für WM-Qualifikation nominiert

Das Heimspiel gegen Schriesheim gewann die DJK. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Gute Nachrichten für die DJK vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim TV Schriesheim. Zwei Spieler des Bundesligakaders sind nach einem Lehrgang der Nationalmannschaft für das Turnier in Italien benannt worden.

Das Osterfest 2022 werden die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen in guter Erinnerung behalten. Da schafften sie nämlich mit zwei Siegen auf den für die Play-offs so wichtigen zweiten Tabellenplatz. Der soll an den letzten drei Spieltagen der Punktrunde unbedingt verteidigt werden, los geht‘s am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim TV Schriesheim.

Dass die Saison nicht schon am vergangenen Wochenende fortgesetzt wurde, lag an Lehrgängen dreier Nationalteams in Naumburg. Aus den Reihen der DJK waren Janos Bröker, Nils Hofferbert, Jan Saurbier, Jannik Heinen (Männer), Martin Brückner, Moritz Neustadt, Maximilian Spöhle (U23), Lutz Belcke und Lasse Vallema (U17) dabei. Insbesondere für die Herren hatte das Wochenende große Bedeutung, war es doch das letzte Treffen vor der Ende Mai in Italien stattfindenden Qualifikationsrunde zur nächsten WM. Am Mittwoch wurde dann der Kader für das Turnier veröffentlicht. Nils Hofferbert und Janos Bröker sind dabei. Hofferbert war daher positiv gestimmt: „Wir hatten ein sehr gutes Wochenende. Ich glaube, wir sind richtig gut vorbereitet auf die Qualifikation.“