Tischtennis : TG verliert knapp beim Spitzenreiter

Rhein-Kreis Tischtennis: Holzbüttgen sammelt mit 8:8 gegen Langenfeld Punkt für Ligaverbleib.

Das war knapp für die Zweitvertretung der TG Neuss. Beim Tabellenführer und Aufstiegsanwärter Borussia Düsseldorf III schrammten die Quirinusstädter in der Herren-Verbandsliga nur knapp an einem Punktgewinn vorbei. Am Ende verließ das Team vom deutschen Rekordmeister knapp mit 9:7 als Sieger die Tische.

Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen hat durch ein 8:8-Remis gegen die in der Rückrunde bis dahin noch verlustpunktfreie TTG Langenfeld einen weiteren Zähler gegen den Abstieg gesammelt. Dabei retteten die Kaarster den Zähler erst durch einen 11:9-Sieg im Entscheidungssatz des Schlussdoppels durch Yiqing Zang und Joachim Beumers. Beide gewannen auch ihr Eingangsdoppel und sorgten im Spitzenpaarkreuz für drei Zähler. Zang behielt sowohl gegen Thomas Tatarewiecz (3:0) als auch gegen Stefan Boll (3:2) die Nase vorne. Beumers holte einen Zähler gegen Tatarewicz. In der Mitte konnten sowohl Jarne Weinitschke als auch Lars Münstermann je einen Sieg gegen David Kümpel einfahren. Im unteren Paarkreuz blieben Henrik Cobbers und Jörn Ehlen ohne Sieg. Durch das Remis haben sich die Kaarster auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz gespielt.

In der Damen-NRW-Liga musste die DJK Holzbüttgen III die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Beim Tabellenzweiten SC Fortuna Bonn hagelte es eine deutliche 1:8-Klatsche. Lediglich ein Doppel konnten Gerda Kux-Sieberath und Gabi Fransen für das DJK-Quartett gewinnen. Mit 10:12 Punkten liegen die Kaarsterinnen nur noch drei Zähler vor den Abstiegsplätzen. Mit dem gleichen Ergebnis verlor auch die Holzbüttgener Viertvertretung in der Damen-Verbandsliga. Bei der 1:8-Niederlage in Krefeld sorgte nur Juliane Sohnemann mit einem 3:2-Sieg gegen Gabriele Oprschal für den Ehrenzähler.