Tischtennis : TG Neuss holt in Regionalliga aus zwei Spielen drei Punkte

Neuss Wichtige Punkte für den Klassenverbleib eingebracht.

Von Jens Rustemeier

Das war ein erfolgreiches Wochenende der TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga: Aus zwei Spielen holten die Quirinusstädter drei Zähler gegen den Abstieg. Zunächst gelang am Samstagabend ein überraschend deutlicher 9:2-Sieg gegen den TTC Altena. Am Tag darauf folgte dann ein 8:8-Remis beim ASV Süchteln.

„Die drei Punkte sind okay. Aber es war sogar noch mehr drin“, fand Spielertrainer Bernd Ahrens, der für das Spiel in Süchteln Dejan Hoheisel hervorhob: „Dejan hat uns heute den Punkt gerettet.“ Hoheisel, der sein erstes Einzel gegen Andreas Konzer mit 13:11 im Entscheidungssatz gewann, setzte sich auch im zweiten Einzel im fünften Durchgang (11:8) gegen Oliver Bovians durch und brachte die TG mit 8:7 in Führung. Im Schlussdoppel verloren dann aber Illia Barbolin und Tom Heiße nach drei umkämpften Sätzen. Die weiteren Zähler in Süchteln erspielten zwei Doppel (Barbolin/Heiße, Zeptner/Ahrens) und Illia Barbolin, Henning Zeptner, Jochen Lang sowie Bernd Ahrens im Einzel.

Einen starken Auftritt legten die Neusser am Samstagabend im Heimspiel hin. Gegen den bisherigen Tabellenzweiten TTC Altena gelang ein fulminanter 9:2-Erfolg. Dabei profitierten die Quirinusstädter allerdings auch davon, dass die Gäste ohne Lukas Bosbach („Er ist da rausgeflogen“, so Ahrens), antraten und TTC-Spitzenspieler Teodor Yordanov seine beiden Einzel und das Doppel kampflos abgab. Nach einer 2:1-Doppelführung (Siege von Barbolin/Heiße und Zeptner/Ahrens) zogen die Neusser mit sechs Einzelsiegen auf 7:1 davon, ehe sich Dejan Hoheisel, der zuvor auch im Doppel an der Seite von Jochen Lang im fünften Satz verlor, sich mit 8:11 im Entscheidungssatz gegen Bastian Steeg geschlagen geben musste und damit den zweiten Zähler für die Gäste zuließ.