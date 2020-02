„Ein Team, das wirklich Handball spielen kann“

Mit dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr, TSV Bayer-Sportcenter) gegen den HSV Hamburg startet der TSV Bayer Dormagen in die zweite Saisonhälfte der Zweiten Handball-Bundesliga. Trainer Dusko Bilanovic erwartet ein „interessantes Duell auf Augenhöhe“.

Was darauf hin deutet, dass Bayer-Trainer Dusko Bilanovic mit seiner Einschätzung sicher nicht falsch liegt, wenn er mit Blick auf die Partie am Sonntag ab 17 Uhr sagt: „Das wird ein Duell auf Augenhöhe.“ Was sich auch in der Tabelle widerspiegelt: Die Gastgeber sind Sechster, der HSV Hamburg liegt zwar drei Plätze, aber nur einen Punkt zurück, könnte also mit einem Sieg an den Dormagenern vorbei ziehen. Genau das haben die HSV-Handballer auch im Sinn, schenkt man ihrem Kreisläufer Dominik Vogt Glauben: „Es ist ein ziemlich wichtiges Spiel. Letzte Saison haben wir in Dormagen relativ deutlich verloren, das wollen wir natürlich anders machen. Wir wollen dorthin fahren und siegen.“ Dafür, weiß der 21-Jährige, der aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung ins Zweitliga-Team schaffte, „dürfen wir nicht mit 80 Prozent antreten, wir müssen 120 Prozent geben und daran festhalten, was wir können.“