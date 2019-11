Tischtennis : TG Neuss kassiert herbe Dämpfer

Rhein-Kreis Tischtennis: Ersatzgeschwächter Regionalligist verliert gegen Velbert und Altena.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Vorwoche durfte die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga beim Doppelspieltag noch zwei Mal jubeln. An diesem Wochenende standen erneut zwei Partien in direkter Folge auf dem Programm. Dieses Mal mussten sich die Quirinusstädter aber zwei Mal geschlagen geben. Sowohl im Heimspiel gegen Union Velbert II als auch auswärts beim TTC Altena unterlagen die Neusser mit 4:9.

Dabei standen beide Partien von Beginn an unter keinem guten Stern, da Henning Zeptner krankheitsbedingt nicht mitwirken konnte. Im Heimspiel gegen Velbert stellte er sich noch in den Dienst der Mannschaft und ließ sich in der Mitte aufstellen, damit kein weiterer Spieler aufrücken musste. Spielen konnte er aber nicht und gab seine Partien gegen den Ex-Neusser Karl Walter und gegen Jens Berkenkamp kampflos ab. Auch das Doppel (zusammen mit Dejan Hoheisel) mussten die Neusser „abschenken“.

Da auch die beiden anderen Doppel verloren wurden und Illia Barbolin im Spitzenpaarkreuz gegen Thomas Brosig in vier Sätzen unterlag, war allen Anwesenden in der Halle schon früh klar, dass es an diesem Abend für die Neusser nicht viel zu holen gab.

Ein paar positive „Highlights“ aus TG-Sicht folgten dann aber doch noch. Tom Heiße gelang im ersten Einzel ein überraschender 3:2-Sieg gegen Topspieler Adrian Dodean. Außerdem punktete Bernd Ahrens ohne Satzverlust gegen Jens Berkenkamp und im unteren Paarkreuz gewannen sowohl Jonas Lenzen (3:1 gegen Marvin Dietz) als auch Dejan Hoheisel (3:1 gegen Lennart Kley) ihre Partien.

„Jonas ist jetzt richtig gut drin in der Saison und auch Dejan hat sein zweites Spiel gewonnen. Das lässt für die Zukunft hoffen“, lobte Spielertrainer Bernd Ahrens seine Teamkollegen. Er selbst musste sich in der zweiten Runde nach engem Spielverlauf knapp mit 9:11 gegen den Ex-Neusser Karl Walter geschlagen geben.

Am Sonntagnachmittag in Altena stand die TG Neuss am Ende erneut mit leeren Händen da. „Es war derselbe Mist wie am Vortag“, äußerte sich Bernd Ahrens etwas frustriert. „Mit einem fitten Henning wäre in beiden Spielen etwas möglich gewesen“, so Ahrens weiter. Nach Altena fuhr Henning Zeptner aber erst gar nicht mit, so dass Bernd Forelle aus der Zweitvertretung aufrückte. Erneut verloren die Neusser zu Beginn alle drei Doppel, so dass auch in dieser Partie die Vorentscheidung schnell gefallen war.