Handball : TV Korschenbroich zeigt sich für Gipfeltreffen gerüstet

Kreisläuferduell: Philipp Schneider gewann es mit 6:2 Toren gegen den Ex-Korschenbroicher Dennis Backhaus (l.). Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Handball-Regionalligist stoppt Negativlauf durch 30:23 über Dinslaken. Am Freitag geht’s zum Tabellenführer nach Opladen.

Von Julius Hayner

Zu Hause ist es einfach am schönsten. Vor heimischer Kulisse finden die Handballer des TV Korschenbroich durch den 30:23-Sieg (Halbzeit 16:8) über den MTV Rheinwacht Dinslaken zurück in die Erfolgsspur. Dabei reichte dem Tabellenzweiten am 15. Spieltag eine starke Halbzeit, um den sechsten Heimsieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen.

Die Aufgabe vor dem kommenden Spitzenspiel am Freitag beim Tabellenführer Opladen war klar. Nach den bitteren Auswärtsniederlagen mussten die Korschenbroicher im Spiel gegen den Tabellenvorletzten wieder Selbstbewusstsein tanken. Doch zu Beginn entpuppte sich das Spiel als offener Schlagabtausch. Bis zum 3:3 (6.) wussten die Gäste stets eine Antwort auf die Treffer der Hausherren, ehe sich der TVK durch zwei schnelle Tore von Philip Schneider erstmals etwas absetzen konnte (5:3). Den letztendlich vorentscheidenden Zwischenspurt legte die Mannschaft von Trainer Dirk Wolf jedoch bereits ab der 16. Minute beim Stand von 8:5 hin. Nach drei gänzlich torlosen Minuten folgte ein 7:2-Lauf für den TVK. Bis zur Pause hielten sie die Gäste mit acht Toren auf Distanz (16:8). „Wir sind im ersten Durchgang sehr souverän aufgetreten. Das Abwehrverhalten war sehr gut und die Tempoangriffe waren genau richtig dosiert“, lobte Wolf seine Schützlinge.

Wie es dann oft so ist im Sport, wiegten sich die Korschenbroicher mit der hohen Führung im Rücken in Sicherheit und streuten mehr Fehler und Unkonzentriertheiten in ihr Spiel ein. Die Gäste legten einen Fabelstart in die zweite Hälfte hin, erzielten die ersten drei Tore und sorgten für Verunsicherung bei allen TVK-Beteiligten. „Es gibt immer wieder Spiele mit wenigeren und mehreren technischen Fehlern. Das ist immer schwankend. Insgesamt befinden wir uns da auf einem guten Weg“, erklärt Wolf die Schwächephasen im Spiel seiner Jungs. Doch nach dem verschlafenen Start berappelten sich seine Schützlinge und hielten den Vorsprung konstant bei vier bis fünf Toren.

Die zweite Dinslakener Druckphase brachte das Projekt „Heimsieg“ jedoch noch einmal gehörig ins Wanken. Beim Zwischenstand von 24:19 (46.) schafften die Gäste innerhalb vier Minuten einen 4:0-Lauf und kamen acht Minuten vor Schluss sogar auf zwei Tore heran (25:23). In Überzahl sorgten Steffen Brinkhues und David Biskamp, der mit acht Treffern erneut erfolgreichster TVK-Werfer war, für den alten Abstand. Am Ende stand dann doch ein relativ ungefährdeter 30:23-Sieg zu Buche, auch weil die Gäste in den letzten acht Minuten keinen einzigen Treffer mehr landen konnten.

„Wir haben die schwierige Phase in der zweiten Halbzeit sehr gut gelöst“, war Dirk Wolf sichtlich erleichtert und sprach seinen Jungs nach einer „schwierigen Trainingswoche“ ein Extra-Lob aus. „Es ist immer wichtig, für positive Erlebnisse zu sorgen, damit man nicht an sich zweifelt. Das haben die Jungs geschafft“. Vor den eigenen Fans sorgt der TVK regelmäßig für „positive Erlebnisse“. Von einer Auswärtsschwäche ist in Korschenbroich dennoch nicht die Rede. „Uns fehlt teilweise einfach die Abgeklärtheit, die man braucht, um auswärts zu bestehen. Das ist keine Schwäche, sondern fehlende Erfahrung“, so Wolf. Mit dem Wissen und dem Sieg im Rücken steht dem Gipfeltreffen in Opladen nichts mehr im Weg.