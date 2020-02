Tischtennis : Glücklich über Punkt beim Tabellenletzten

Holzbüttgen (-rust) Die Regionalliga-Damen der DJK Holzbüttgen sammeln derzeit Punkte gegen den Abstieg „wie die Eichhörnchen“. Wie schon in der Vorwoche im Heimspiel gegen Kassel, stand auch bei der Partie in Mennighüffen am Ende ein 7:7-Remis.

Allerdings spielten die Kaarsterinnen in der Vorwoche gegen den Tabellenzweiten, jetzt mussten sie sich mit der Punkteteilung beim Letzten begnügen. Nach einem gewonnenen Doppel (Scherring/Pigerl) legte das DJK-Quartett einen gelungenen Start in den Einzelpartien hin. Nach Siegen von Chiara Pigerl (3:1 gegen Sina Tiemann), Lisa Scherring (3:1 gegen Sophie Krenzek) und Sandra Förster (3:2 gegen Kristin König) führten die Holzbüttgenerinnen bereits mit 4:1.

Nach der 2:3-Niederlage von Oxana Volkers (gegen Tabea Brockmeier) erhöhte Lisa Scherring mit ihrem 3:2-Sieg gegen Tiemann auf 5:2. Chiara Pigerl hatte dann in ihrer Partie gegen Sophie Krenzek die Vorentscheidung auf dem Schläger, musste ihrer Gegnerin nach 2:0-Satzführung aber noch gratulieren. Es folgte ein Bruch im Spiel und Mennighüffen gewann vier weitere Partien in Folge und führte mit 7:5. Sandra Förster (13:11 im Entscheidungssatz nach Abwehr von zwei Matchbällen) gegen Sophie Krenzek und Chiara Pigerl (3:1 gegen Tabea Brockmeier) sicherten am Ende noch den wichtigen Punktgewinn, durch den sich das DJK-Team den Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber Mennighüffen bewahrt und weiter auf dem Relegationsplatz steht.