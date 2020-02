Basketball : Tigers ziehen Kopf aus der Schlinge

Das Duell im Spielaufbau: (v.l.) Annemarie Potratz (Osnabrück) gegen Briana Williams (Neuss). Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Zweitliga-Basketballerinnen aus Neuss mühen sich zu Heimsieg über Kellerkind.

Puh, das war knapp! Viel fehlte nicht und die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss hätten der 69:73-Pleite kurz vor Weihnachten gegen das abgeschlagene Schlusslicht ChemCats Chemnitz die nächste Peinlichkeit hinzugefügt. Gegen den Tabellenvorletzten Panthers Academy Osnabrück mussten die Tigers fast bis zur Schlusssirene zittern, ehe der freudlose 68:60-Heimsieg (Halbzeit 30:34) unter Dach und Fach war.

Was dabei nicht zum ersten Mal in dieser Saison auffiel: Spaß am Spiel schien die phasenweise antriebslos wirkende Mannschaft nicht zu haben. Geradezu erschreckend war die Vorstellung im zweiten Viertel. In dem blieben die Gastgeberinnen unglaubliche 6:04 Minuten (!) ohne jeden Punkt. Bis zum ersten von überhaupt nur zwei Feldkörben in diesem mit 11:20 verlorenen Durchgang dauerte es 6:40 Minuten: Franziska Worthmann traf zum 24:26 (17.). Ausschlaggebend dafür waren vor allem drei Dinge: Weil Topscorerin Franzi Worthmann einen für ihre Verhältnisse rabenschwarzen Tag erwischt hatte, ging bis zur Halbzeitpause aus der Mittel- (2/11 Würfe) und Ferndistanz (0/6) so gut wie nichts. Dazu fanden die doch so erfahrenen Tigers kein Mittel gegen die aggressive und von den mitunter unaufmerksamen Schiedsrichten tolerierte Gangart der sehr jungen Gäste.

Und schließlich gaben die vermeintlichen Führungsspielerinnen dem Team in den kritischen Phasen keinen Halt. Während bei Osnabrück die schon 48-jährige Katrin Sokoll-Potratz, deren nur 1,63 Meter große Tochter Annemarie Potratz (15 Punkte, fünf Rebounds) den Neusserinnen riesige Probleme bereitete, in der ersten Hälfte zehn Punkte und zwölf Rebounds auflegte, versteckten sich Briana Williams & Co. förmlich. Und das ging Trainer John F. Bruhnke ziemlich gegen den Strich, „denn eigentlich sollen sie das Gerüst sein, an dem sich ihre Teamkolleginnen orientieren.“

Zu überzeugen wussten die Tigers nur im dritten Viertel (23:10), in dem sie sich einen Neun-Punkte-Vorsprung 53:44/30.) erspielten. Nur um dann wieder in ein tiefes Loch zu fallen: Ohne Worthmann und Stratton schlidderten die Tigers zu Beginn des Schlussdurchgangs in einen Negativlauf (0:9), beim 53:53 (34.) setzte der Coach seine Spielmacherin Briana Williams nach einem intensiven Taktik-Gespräch auf die Bank. „Ich hatte den Eindruck, sie war in dieser Situation überfordert.“ Weil es jedoch nicht besser wurde – Potratz brachte die kecken Gäste per Dreier sogar wieder in Führung (58:55/35.) –, schickte Bruhnke nach einer Auszeit in Worthmann, Williams, Stratton, Worms und Heinrich, die, weil angeschlagen, kurz darauf Lotti Ellenrieder weichen musste, seine erste Fünf aufs Parkett. Und jetzt (endlich) schlug Erfahrung jugendliche Unbekümmertheit: 2:05 Minuten vor dem Ende glich Stratton, für die neben sechs Punkten elf Rebounds zu Buche standen, zum 62:62 aus, Worthmann traf mit noch 1:33 Minute auf der Spieluhr von jenseits der Drei-Punkte-Linie zum 65:62. Cierra Coffin verkürzte mit Freiwürfen zwar auf 64:65, ihr Airball nach dem Korb der am Ende entschlossenen Williams zum 67:64 beendete indes alle Hoffnungen der Gäste auf die Überraschung.