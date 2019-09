Tischtennis : Tischtennis-Regionalliga: TG Neuss muss sich mit Remis begnügen

Neuss Viel hat nicht gefehlt und die TG Neuss wäre erneut mit einem Sieg in die neue Saison der Tischtennis-Regionalliga gestartet. Lange Zeit sah es aus, als ob die Neusser den Aufsteiger von der Sportvereinigung Harleshausen Kassel im Griff hätten.

„Wenn Du so nah an einem Sieg dran bist, dann wirkt das Remis zunächst wie eine gefühlte Niederlage. Mit ein bisschen Abstand muss man allerdings eingestehen, dass sich die Kasseler den Auswärtspunkt auch verdient haben. Einige bei uns müssen in den nächsten Wochen noch eine Schüppe drauflegen“, sagte der Neusser Spielertrainer Bernd Ahrens am Morgen nach dem Spiel.