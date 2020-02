Tischtennis : Holzbüttgen verspielt gegen Refrath eine 8:5-Führung

Holzbüttgen Das 8:8-Unentschieden ist darum unterm Strich sehr unbefriedigend.

Den Start in die Rückserie haben sich die Kaarster anders vorgestellt. Nach der 4:9-Niederlage in der Vorwoche in Burgsteinfurt reichte es für die DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga an diesem Wochenende gegen den Aufsteiger TV Refrath nur zu einem 8:8-Remis.