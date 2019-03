Tischtennis-Regionalliga: ASV Süchteln empfängt starke TG Neuss

Viersen Der Tabellenzweite aus Neuss ist am Sonntag in Süchteln zu Gast.

Nach dem jüngsten (Pflicht-) Sieg beim TTC Seligenstadt ist der ASV vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die TG Neuss immer noch Tabellenachter der Tischtennis-Regionalliga. Bleibt dies so bis zum Saisonende, muss der ASV den Klassenverbleib über die Relegationsrunde sichern. Ausgang ungewiss; läuft es gut, müsste Süchteln gar nicht spielen, weil eventuell für alle Relegationsteilnehmer Platz in der Regionalliga wäre. Darauf will sich Süchteln aber nicht verlassen und will noch einen Rang höher klettern.