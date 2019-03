Taekwondo : Nettetalerin holt auf dem Weg zur DM die nächste Medaille

Madeline Folgmann holte bei den Belgium Open Bronze. Foto: TG Jeong Eui Nettetal

Lommel/Nettetal Taekwondoka Madeline Folgmann wurde bei den Belgium Open Dritte. Am kommenden Wochenende stehen die nationalen Titelkämpfe in Nürnberg an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hat im Aufgebot der Deutschen Taekwondo-Nationalmannschaft bei den Belgium Open erneut mit Bronze einen Medaillenrang errungen. Beim hochkarätig besetzte G2-Turnier, dass ihr die doppelten Punkte brachte, stand die 22-Jährige in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm nach drei sehr intensiven Kämpfen im Halbfinale. „Dann war mein Akku etwas leer“, sagte Folgmann. „Gegen die sehr effektive Spanierin war nicht mehr drin.“

Die Nationalkämpferin fuhr in ihrem ersten Kampf gegen die Vize-Jugendweltmeisterin von 2016, Rim Bayaa (Schweden), mit einem extrem hohen Tempo einen klaren 23:16-Sieg ein. „Das war harte Arbeit gleich in der ersten Runde“, meinte Folgmann. Im Achtelfinale gegen die brasilianische Nationalkämpferin Carolina Araujo zeigte sich die Nettetalerin sehr stabil und treffsicher. Sie beeindruckte mit einer starken Deckungsarbeit. Die Sportstudentin musste extrem viele Situationen kreieren, um Treffer zu landen und immer selber auf der Hut zu sein. In einem ausgeglichenen Kampf stand es am Ende der letzten Runde 10:10. Der Golden Point in der vierten Runde brachte die Entscheidung zu Gunsten von Madeline Folgmann.

Im Viertelfinale gegen die Ungarin Luca Patakfalvy, die zuvor eindrucksvoll die Dachauerin Ela Aydin ausgeschaltet hatte, gab es von Beginn an einen intensiven Kampf. Die Ungarin schaffte den Ausgleich zum 9:9. Erneut musste die Nettetalerin in die vierte Entscheidungsrunde setzte einen Angriff nach dem anderen und erzwang den entscheidenden Siegtreffer.