Tischtennis-Regionalliga: Doppelspieltag: ASV Süchteln peilt drei Punkte an

GRENZLAND In der Tischtennis-Regionalliga geht’s für den ASV zunächst nach Seligenstadt, dann kommt Altena.

Der Kampf um den Klassenverbleib bleibt spannend. Halcour weiß, dass der ASV noch einige Punkte holen muss. „Wir haben in der Rückrunde alles geholt, was möglich war. Wir brauchen aber noch mindestens vier Punkte, um sicher zu gehen.“ Vielleicht gelingt am Sonntag gegen Altena ein auch von der Konkurrenz unerwarteter Erfolg. Altena ist die viertbeste Mannschaft der Liga und eigentlich für die Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu stark. In Altena verlor Süchteln mit 3:9, hatte aber einige Chancen auf ein knapperes Ergebnis. „Wir können locker in das Spiel gehen, weil niemand etwas von uns erwartet“, sagt Halcour. „An eigenen Tischen sind wir gegen jeden Gegner gefährlich. Ich bin ganz optimistisch, dass wir was holen werden.“ Jedenfalls plant Süchteln bereits die nächste Saison. Unabhängig von der Spielklasse soll eine starke Mannschaft an den Start gehen. Für den zur TG Neuss wechselnden Heisse, richtet Süchteln den Blick auch ins Ausland. Was vor zwei Jahren mit der Verpflichtung von Luke Savill erfolgreich war.