Nettetal: Nettetaler misst sich mit den besten Talenten

Nettetal Liam Broich vom Reiterverein Kaldenkirchen startet ab Freitag beim HGW-Bundesnachwuchschampionat in Braunschweig. Das wäre wohl auch im Sinne seiner gerade verstorbenen Großmutter Bärbel Broich.

Der 16-jährige Liam Broich vom Reiterverein Kaldenkirchen startet am kommenden Wochenende beim internationalen Hallenturnier, der Braunschweiger Löwen-Classics, obwohl seine pferdesportbegeisterte Oma Bärbel Broich (machte sich einen überregionalen Namen für die Reiterferien auf dem Gestüt Seehof) plötzlich und unerwartet in ihrem Ferienhaus in Spanien im Alter von 77 Jahren verstarb.

„Das ist sicherlich ganz in ihrem Sinne, dass Liam dort startet“, sagt seine Mutter Kim Broich. Bärbel Broich war die Züchterin von Salut, das der Nationenpreisreiter Willibert Mehlkopf erfolgreich international geritten hat. Nach diesem Erfolgspferd Salut wurde das Jugendfestival des Erfinders Willibert Mehlkopf in Aachen benannt. Liam Broich qualifizierte sich dort mit „Dream of Diarado“ im vergangenen Jahr in einer Stilspringprüfung der Klasse M* mit der tollen Wertnote von 9,2 für das HGW-Bundesnachwuchschampionat in Braunschweig, das von der Springreiterlegende und Olympiasieger Hans-Günter Winkler ins Leben gerufen wurde. Das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter, die wichtigste Nachwuchsprüfung im deutschen Springsport, gibt es seit über 30 Jahren. Viele der Reiter, die sich in den letzten Jahren in die Siegerlisten eintrugen, schafften den Sprung in die nationale und internationale Klasse. Jedes Jahr zum Herbst werden bundesweit sechs Sichtungen zum HGW-Bundesnachwuchschampionat ausgetragen, eine davon beim Salutfestival in Aachen.